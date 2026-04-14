 İlin I rübündə TƏBİB-in çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı açıqlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İlin I rübündə TƏBİB-in çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı açıqlandı

Qafar Ağayev09:29 - Bu gün
TƏBİB-in "815" Çağrı Mərkəzinə bu ilin I rübü ərzində ümumilikdə 35 814 zəng daxil olub.

Bu barədə 1news.az-a TƏBİB-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müraciətlərdən 35 350-si müvafiq olaraq dərhal cavablandırılıb, 464 müraciət isə Çağrı xidməti şöbəsi tərəfindən araşdırılması üçün qəbul edilib. 162 müraciət ilə bağlı vətəndaşlara müvafiq izahatlar verilib, 153-ü ilə bağlı məsələ həll edilib, 149-u isə elektron sənəd dövriyyəsi üzərindən rəsmiləşdirilərək aidiyyəti üzrə yönləndirilib.

Daxil olan müraciətlərin mövzusu, əsasən, müayinə və müalicənin təşkili, əlillik məsələləri, dərman təminatı, tibbi heyət və tibbi xidmətdən şikayət, kadr məsələləri, tibbi arayış və sənədlərin verilməsi ilə bağlı olub.

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Cəmiyyət

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəis müavini təyin edilən, rütbəsi artırılan Yaşar Əməşov kimdir? - DOSYE

“İrşad”da “Şad Günlər” fürsəti yenidən start götürür! – FOTO - VİDEO

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Son xəbərlər

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 13:01

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:01

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Bu gün, 12:59

Türkiyədə məktəbə silahlı hücum: 16 nəfər yaralanıb

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:51

Əfqanıstanda sel fəlakəti: 189 nəfər ölüb

Bu gün, 12:45

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:38

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:35

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Bu gün, 12:31

İnsan alverində təqsirləndirilən iki şəxs həbs edilib

Bu gün, 12:14

Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 12:01

Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 11:46

İsrailin Livana hücumlarında ölənlərin sayı 2089-a çatdı

Bu gün, 11:40

DYP rəsmisi: Sükan arxasında bir neçə saniyəlik diqqətsizlik ağır nəticələr doğurur

Bu gün, 11:27

Gənclər niyə neqativ mövzularla gündəmə gəlmək istəyir? – Sosioloqdan açıqlama

Bu gün, 11:22

Azərbaycanda dollarlaşma azalır

Bu gün, 10:45

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 22 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək

Bu gün, 10:33

Ombudsman şəhər mərkəzində monitorinq keçirdi: Əlilliyi olan şəxslər üçün şərait yetərli deyil

Bu gün, 10:26
Bütün xəbərlər