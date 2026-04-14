 Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava
Cəmiyyət

Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava

12:01 - Bu gün
Aprelin 14-ü saat 11:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ölkə ərazisinin bəzi yerlərində arabir yağış yağır, Balakən-Şəki bölgəsində yağıntılar intensiv xarakterlidir, dağlıq ərazilərdə isə qar yağır.

Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 101, Zaqatalada (Əlibəy) 36, Qaxda (Sarıbaş) 34, Xaltan və Qrızda 18, Xınalıqda 12, Şahbuz və Qusarda (Laza) 6, Kəlbəcərdə 2, Lerik, Laçın və Şuşada 1 sm-dir.

Düşən yağıntının miqdarı Qəbələdə 32, Oğuzda 28, Sabirabadda 23, Şəkidə 22, İsmayıllıda (İvanovka) 18, Ağsu və Balakəndə 16, Şamaxı və Biləsuvarda 13, Neftçala və Lerikdə 11, Şirvan, Qobustan, Xızı və Göyçayda 10, İmişlidə 9, Gədəbəy və Culfada 8, Ordubad, Quba və Astarada 7, Ağdam, Mingəçevirdə 6, Lənkəran, Yardımlıda 5, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Beyləqan, Daşkəsən və Naxçıvanda 4, Göygöl, Goranboy, Kürdəmir və Zərdabda 3, Şərur, Sədərək, Tərtər, Bərdə, Yevlax və Xaçmazda 2, Gəncə, Naftalan, Şabran, Cəbrayıl, Qubadlı, Xankəndi, Xocalı və Füzulidə 1 mm-dək qeydə alınır.

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Yasamalda yanğında qızını itirən vəkil: Digər şirkətin rəhbərliyi niyə məsuliyyətə cəlb olunmayıb?

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Azərbaycanda sürücülərin iş və istirahət rejiminin təmin edilməsi ilə bağlı YENİLİK

Bu gün, 13:01

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:01

Talassemiyalı xəstələrin pulunu mənimsəyənlər haqqında qərar verilib

Bu gün, 12:59

Türkiyədə məktəbə silahlı hücum: 16 nəfər yaralanıb

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:51

Əfqanıstanda sel fəlakəti: 189 nəfər ölüb

Bu gün, 12:45

Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:38

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:35

Füzulidə mina partlayışı: ANAMA əməkdaşı həlak olub

Bu gün, 12:31

İnsan alverində təqsirləndirilən iki şəxs həbs edilib

Bu gün, 12:14

Dağlıq ərazilərdə qar yağır - Faktiki hava

Bu gün, 12:01

Azərbaycan-Latviya iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə edilib

Bu gün, 11:51

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 11:46

İsrailin Livana hücumlarında ölənlərin sayı 2089-a çatdı

Bu gün, 11:40

DYP rəsmisi: Sükan arxasında bir neçə saniyəlik diqqətsizlik ağır nəticələr doğurur

Bu gün, 11:27

Gənclər niyə neqativ mövzularla gündəmə gəlmək istəyir? – Sosioloqdan açıqlama

Bu gün, 11:22

Azərbaycanda dollarlaşma azalır

Bu gün, 10:45

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 22 vaqon dizel yanacağı göndəriləcək

Bu gün, 10:33

Ombudsman şəhər mərkəzində monitorinq keçirdi: Əlilliyi olan şəxslər üçün şərait yetərli deyil

Bu gün, 10:26
Bütün xəbərlər