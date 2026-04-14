16:32 - Bu gün
Prezident Kolumbiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Kolumbiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nelsi Rakel Munar Xaramiyonu qəbul edib.

1news.az xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Kolumbiyanın coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq, ikitərəfli münasibətlərin yaxşı səviyyədə qurulduğunu dedi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyin əhəmiyyətinə toxundu.

Prezident İlham Əliyev siyasi əlaqələrimizə əsaslanaraq iqtisadi, investisiyalar, turizm və digər sahələrdə münasibətləri dərinləşdirməyin önəmini vurğuladı.

Azərbaycan Prezidenti səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Ölkəmizdə Kolumbiyanın ilk qadın səfiri olmasından şərəf hissi duyduğunu deyən Nelsi Rakel Munar Xaramiyo siyasi dialoqu və əlaqələrimizi möhkəmləndirmək, həmçinin əməkdaşlıq üçün yeni imkanların aşkarlanması istiqamətində səylə çalışacağını bildirdi.

Səfir Kolumbiya tərəfindən Azərbaycanda ispan dilinin təşviqi məqsədilə bu dilin tədrisi üzrə kursların təşkil olunduğunu, azərbaycanlı tələbələrin və mütəxəssislərin bu proqramda fəal şəkildə iştirak etdiyini məmnunluqla vurğuladı.

Söhbət zamanı ötən il Azərbaycanla Kolumbiya arasında “ASAN xidmət” modelinin bu ölkədə tətbiqi ilə bağlı anlaşma memorandumunun imzalandığı xatırlandı.

Görüşdə Azərbaycan ilə Kolumbiya arasında kənd təsərrüfatı, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə münasibətləri genişləndirməklə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.

Azərbaycanla Kolumbiyanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlığına toxunuldu, bu xüsusda hər iki ölkənin BMT, Qoşulmama Hərəkatı və digər çoxtərəfli platformalarda bir-birini dəstəklədiyi məmnunluqla vurğulandı.

Söhbət zamanı parlamentlərarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı təmasların, həmçinin səfərlərin sayının artırılması və maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib - FOTO

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə yeni səlahiyyətlər verilib - Prezidentdən FƏRMAN

Dövlət başçısı Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib - FOTO

Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib - DOSYE

Azərbaycanda əhalinin sayı açıqlandı

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Nikahların sayı azalıb

Azərbaycanda ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddi təsdiqləndi

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Bakıda binada partlayış - ölən və xəsarət alanlar var

Bakı küçələrində inklüzivlik: Avtobuslar müasir, yollar isə problemli – ŞƏRH - FOTO

Türkiyədə zəlzələ oldu

Yelo Bank ilk rübdə faiz gəlirlərini 25% artırıb

İranla müharibədə İsraildə 35 nəfər ölüb, 8 mindən çox yaralı var

Dövlət Başçısı Esvatininin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Somalinin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - YENİLƏNİB

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın sığortasında yeni yanaşma tətbiq olunacaq

Taksilərin sığorta haqqı niyə artırıldı? – AMB-dən izah

Yaxın Şərqdəki proseslər Azərbaycanda inflyasiyaya necə təsir edir? – AMB rəsmisi açıqladı

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Taksi sahəsində YENİ QƏRAR: Haqlar artırıldı

Azərbaycanda maliyyə sektorunun aktivlərində artım qeydə alınıb

