 Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

13:44 - Bu gün
Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən daha iki uşaq valideynlərin razılığı əsasında dövlət himayəsinə veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab olaraq bildirib ki, yeni tədris ili başlayandan sonra həmin uşaqlar Bilgəhdə yerləşən internat evində təhsillərini davam etdirəcəklər.

Qeyd olunub ki, ailənin ümumilikdə 7 uşağı var, onlardan 4-ü hazırda Bilgəhdə yerləşən internat evində təhsil alır:

"Yerdə qalan iki uşaq da dövlət himayəsinə veriləcək. Həmin uşaqların gələn həftədən etibarən dövlət himayəsinə verilməsi nəzərdə tutulur və onlar növbəti tədris ilindən etibarən Bilgəhdə təhsillərini davam etdirəcəklər. Ailədə qalan körpə isə südəmər olduğundan valideynlərin yanında qalır".

Qeyd edək ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində bir ailənin 6 üzvü dəm qazından zəhərlənib, sonradan, aprelin 3-də 2 yaşlı körpə qız ölüb.

Paylaş:
54

