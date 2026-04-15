Kamran Əliyev Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib
Çin Xalq Respublikasının Şanxay şəhərində Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (BPA) idarəetmə orqanı olan İcraiyyə Komitəsinin 61-ci iclası öz fəaliyyətinə başlayıb.
Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdə olan Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edib.
Məlumat üçün bildirilməlidir ki, dünyanın müxtəlif regionlarını əhatə edən 170-dən artıq ölkəni təmsil edən 350 mindən artıq prokuroru bir araya gətirən Assosiasiya dünya prokurorlarının ilk və yeganə qlobal təşkilatıdır.
Assosiasiya ilə ölkəmizin prokurorluq orqanları arasında kökləri uzun illərə dayanan, geniş və faydalı əməkdaşlıq əlaqələri formalaşıb, təsis edildiyi gündən Azərbaycan Prokurorluğu qurumun fəaliyyətinə mühüm töhfələr verib.
Azərbaycan 2002, 2018 və 2024-cü illərdə qurumun İcraiyyə Komitəsinin iclaslarına, 2024-cü ildə, həmçinin İllik İclas və Ümumi Yığıncağına ev sahibliyi edib.
Tədbirdə çıxış edən Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran Əliyev Azərbaycanın hüquq sistemində həyata keçirilən son yeniliklər barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verib, eləcə də gündəlikdə duran məsələlərə dair mövqe bildirərək İcraiyyə Komitəsinə yeni üzvlərin namizədliyini irəli sürüb, keçirilmiş səsvermə nəticəsində Komitəyə yeni üzvlər qəbul edilib.
Hazırkı iclasda, həmçinin təşkilatın idarə edilməsi ilə bağlı bir sıra vacib məsələlər müzakirə edilib, struktur qurumların fəaliyyəti nəzərdən keçirilərək hesabatlar müzakirə edilməklə qəbul edilib, həmçinin, qurumun təsis sənədlərinə yenidən baxılaraq mühüm dəyişikliklər edilib.
Bununla yanaşı, BPA-nın gələcək strategiyası və fəaliyyəti, təşkilatın şəbəkəsinin genişlənməsi, beynəlxalq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi və digər mühüm məsələlər müzakirə edilib.
Eləcə də iclasda cari ilin 15-18 noyabr tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyad şəhərində keçiriləcək Assosiasiyanın İllik Konfransı və Ümumi Yığıncağı ilə bağlı təşkilati məsələlər müzakirə edilib.
Yekunda Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (BPA) 32-ci İllik Konfransı və Ümumi Yığıncağının 2027-ci ildə Efiopiyada keçirilməsi barədə ilkin qərar qəbul olunub.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə bir sıra ölkələrin təmsilçiləri arasında ikitərəfli görüşlər keçirilib, qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.