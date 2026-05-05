Azərbaycan və Gürcüstanın maliyyə nazirlikləri Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayacaq

16:51 - Bu gün
Azərbaycan və Gürcüstanın maliyyə nazirlikləri əməkdaşlığa dair memorandumun hazırlanaraq imzalanması barədə razılıq əldə ediblər.

1news.az bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bu məsələ nazir Sahil Babayevin gürcü həmkarı Laşa Xutsişvili ilə görüşündə müzakirə edilib. Görüşdə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, institusional əməkdaşlıq çərçivəsində Hökumətlərarası Komissiyanın ikitərəfli əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi və prioritet istiqamətlərin inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm platforma olduğu bildirilib.

Azərbaycanlı nazir qeyd edib ki, nəqliyyat və tranzit sahəsində əməkdaşlıq, xüsusilə Asiya ilə Avropanı birləşdirən Orta Dəhliz çərçivəsində Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu və digər logistika marşrutları regional ticarətin genişlənməsinə və təchizat zəncirlərinin dayanıqlığının güclənməsinə mühüm töhfə verir. Nazir bu sahədə tranzit siyasəti üzrə koordinasiyanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

O, həmçinin strateji regional enerji layihələrinə toxunaraq bildirib ki, Xəzər–Qara dəniz–Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi və Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə–Bolqarıstan enerji dəhlizi regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu layihələrin icrasının sürətləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq maliyyələşmənin cəlb edilməsi prioritet istiqamətlərdəndir.

Görüş zamanı, həmçinin dövlət maliyyəsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar, fiskal dayanıqlığın gücləndirilməsi, dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizmləri və beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, regional layihələr üzrə koordinasiyanın gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

