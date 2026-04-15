 Bir neçə gün öncə qəbiristanlıqda vəfat edən qazi tələbə olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bir neçə gün öncə qəbiristanlıqda vəfat edən qazi tələbə olub

10:55 - Bu gün
Bir neçə gün əvvəl Sumqayıt şəhərindəki qəbiristanlıqda vəfat edən 1998-ci il təvəllüdlü Ülvi Əlisəfa oğlu Xasayzadə tələbə olub.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, UNEC-in Qiyabi və Əlavə Təhsil Mərkəzinin III kursunda təhsil alırmış.

Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Ü.Xasayzadə Cəbrayılın, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edib və medallarla təltif olunub.

Aprelin 11-də saat 11 radələrində şəhərin 76-cı məhəllə ərazisində qeydə alınan ölüm faktlı ilə bağlı araşdırmalar Sumqayıt Şəhər Prokurorluğu tərəfindən aparılır.

