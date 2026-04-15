Ziraat Bank Azərbaycan-ın problemli kreditləri 2 dəfədən çox artıb

"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC bu ilin I rübünü 5,571 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

"Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 56 % çoxdur.

Yanvar-mart aylarında "Ziraat Bank Azərbaycan"-ın əməliyyat gəlirləri 31,166 milyon manat (1 il əvvələ nisbətən 64,5 % çox), əməliyyat xərcləri 20,615 milyon manat (60,2 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 3,687 milyon manat (2 dəfə çox), gözlənilməz gəlirləri 42 min manat (42 dəfə çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 1,335 milyon manat (96,9 % çox) təşkil edib.

Bu il aprelin 1-nə "Ziraat Bank Azərbaycan"-ın aktivləri 1 milyard 442,705 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 58,7 % çoxdur. Bunun 756,663 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 34 % böyüyüb.

İl ərzində kredit təşkilatının vaxtı keçmiş kreditləri isə 2,3 dəfə artaraq 128,086 milyon manata çatıb.

Hesabat dövründə "Ziraat Bank Azərbaycan"-ın öhdəlikləri 65,3 % artaraq 1 milyard 274,983 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 50 % artaraq 706,774 milyon manata, balans kapitalı isə 21,6 % artaraq 167,723 milyon manata çatıb.

Xatırladaq ki, "Ziraat Bank Azərbaycan" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 65,5 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,98%-i Türkiyənin "Ziraat Bank"ına, 0,01%-i "Zıraat Sıgorta" şirkətinə, 0,01%-i isə "Ziraat Yatırım Menkul Değerler" şirkətinə məxsusdur.

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Ceyhun Bayramov İsveçrənin dövlət katibinin müavini ilə görüşüb - FOTO

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Siyasi iradə, texnoloji üstünlük və milli birlik: Mürəkkəb münaqişələrin həllində Azərbaycan modeli - ŞƏRH

Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı ilə danışdı

İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Nazirlər Kabinetinin silah ixracına nəzarət sahəsində səlahiyyəti ləğv edilib

ƏÜO müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edir

Sabah avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Yaponiyada tədqiqatçılar üçün təqaüd proqramı elan olunub

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Sabirabadda 5 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

