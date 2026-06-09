 Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

First News Media15:08 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

Minalar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ən ağır miraslarından biri olaraq qalır və fəal hərbi əməliyyatların dayandırılmasından uzun müddət sonra da insanların həyatını itirməkdə davam edir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial media hesabında paylaşım edib.

"2020-ci il noyabrın 10-dan Azərbaycanda 427 mina qurbanı qeydə alınıb - 73 nəfər ölüb, 354 nəfər yaralanıb, o cümlədən 231 mülki şəxs olub. 1991-ci ildən bəri mina qurbanlarının ümumi sayı 3500 nəfəri keçib ki, onların da 362-si uşaq və gənc, 38-i qadındır.

Faciəli insan tələfatından başqa, genişmiqyaslı mina çirklənməsi köçkün ailələrinin təhlükəsiz qayıtması, azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulması, iqtisadi inkişaf və kənd təsərrüfatı üçün əsas maneə olaraq qalır. Aşkar edilmiş və təmizlənmiş hər bir mina nəinki potensial xilas edilmiş həyatı, həm də bərpaya doğru bir addımdır.

Mina fəaliyyəti təkcə təhlükəsizlik məsələsi deyil, o, humanitar imperativdir və davamlı yenidənqurma və inkişaf üçün ilkin şərtdir", - paylaşımda qeyd edilib.

 

 

 

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