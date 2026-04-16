Sabah yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq
Sabah avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb.
1news.az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, aprelin 17-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava müşahidə olunacaq.
Proqnozlaşdırılan hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Belə ki, yollarda görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
Sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur.
