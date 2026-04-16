Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

17:36 - Bu gün
Nərimanov rayonunda zərərçəkənlərə məxsus 4 avtomobilə müdaxilə edilərək onlara ziyan vurulub, nəqliyyat vasitələrində olan müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaiti, eləcə də mobil telefonlar oğurlanıb.

DİN Mətbuat Xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə bu əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş Q.Kərimov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalarla onun analoji cinayəti Nəsimi rayonu, H.Seyidzadə küçəsində də törətdiyi məlum olub. Həmin ünvanda Q.Kərimovun “KIA” markalı avtomobildən oğurladığı mobil telefonu satdığı, pul vəsaitini isə xərclədiyi müəyyən edilib.

Faktlar üzrə araşdırmalar davam etdirilir.

Aktual

İqtisadiyyat

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Rəsmi

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Rəsmi

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Cəmiyyət

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Azərbaycandan Ermənistana 900 tona yaxın dizel göndərilir

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Azərbaycan cüdoçusu Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

Bu gün, 17:57

Dubayın simvolu Bürc əl-Ərəb bağlanır

Bu gün, 17:51

Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə başsağlığı verib

Bu gün, 17:41

Kamran Əsədovun məhkəməsində şahidlər dindirilib

Bu gün, 17:38

Bakıda 5 avtomobili talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:36

Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrlə bağlı yenilik

Bu gün, 17:29

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

Bu gün, 17:24

Zəngilanda Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçirilib

Bu gün, 17:11

Sabah yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq - Xəbərdarlıq

Bu gün, 16:53

Bibiheybət yolunda bərpa işləri yekunlaşdı, istifadəyə verildi - VİDEO

Bu gün, 16:40

Azərbaycan Ermənistandan hansı məhsulu idxal edib? - DGK aydınlıq gətirdi

Bu gün, 16:24

Avtoxuliqanlıq edərək sosial şəbəkədə paylaşan şəxslər həbs ediliblər

Bu gün, 16:23

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Bu gün, 16:07

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38
Bütün xəbərlər