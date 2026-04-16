 Rabatda Azərbaycan mövzusunda sərgi: mərakeşli rəssamların baxışı - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Rabatda Azərbaycan mövzusunda sərgi: mərakeşli rəssamların baxışı - FOTO

First News Media00:24 - Bu gün
Rabatda Azərbaycan mövzusunda sərgi: mərakeşli rəssamların baxışı - FOTO

14 aprel 2026-cı il tarixində Rabat şəhərində yerləşən Bab Rouah Qalereyasında “Azərbaycandan ilhamlanaraq: Mərakeş baxışı” adlı sərginin açılışı keçirilib.

Tədbir Azərbaycan Respublikasının Mərakeş Krallığındakı Səfirliyi tərəfindən “Şəhərsalma və memarlıq ili – 2026” çərçivəsində təşkil olunub və müxtəlif sahələri təmsil edən qonaqları bir araya gətirib.

Sərgidə 13 mərakeşli rəssamın əsərləri nümayiş olunur. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu rəssamlar Azərbaycanda olmayıblar, lakin topladıqları məlumatlar, vizual materiallar və şəxsi təxəyyülləri əsasında ölkəni təsvir etməyə çalışıblar. Bu yanaşma sərgiyə fərqli və qeyri-adi baxış qazandırır.

Təqdim olunan əsərlərdə Azərbaycanın təbiəti, mədəniyyəti və ənənələri müxtəlif formalarda əks olunub. Dağ mənzərələri, gündəlik həyat səhnələri, milli ornamentlər və mətbəx motivləri rəssamların fərdi üslubunda təqdim edilir. Bəzi işlərdə isə Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətlərinə istinadlar yer alır.

Sərgi həm incəsənət, həm də mədəni tanıtım baxımından maraq doğurur. Ziyarətçilər üçün bu, Azərbaycan haqqında vizual təsəvvür əldə etmək imkanı yaradır. Tədbir çərçivəsində qonaqlara Azərbaycan mətbəxindən nümunələr də təqdim olunub.

Açılış zamanı iştirakçı rəssamlara sertifikatlar və Azərbaycan suvenirləri təqdim edilib. Bu, onların sərgidə iştirakının rəmzi qiymətləndirilməsi kimi qeyd olunur.

Sərgi 18 aprel tarixinədək davam edəcək və ictimaiyyət üçün açıqdır.

