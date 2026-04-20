Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Prezident İlham Əliyev "Yerin təkindən istifadə sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi (neft-qaz sahəsi üzrə fəaliyyət istisna olmaqla) və bununla əlaqədar ölkə Prezidentinin bəzi fərmanlarında və Sərəncamında dəyişiklik edilməsi haqqında fərmanında dəyişiklik edib.

1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev yeni Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı sahəsində səmərəliliyin artırılması və bazar tələbatının ödənilməsi məqsədilə Bakının Qaradağ rayonundakı "Qaradağ I və II", Qaradağ rayonu və Abşeron rayonundakı "Güzdək muldası" əhəngdaşı yataqları, Zaqatala rayonu ərazisində yerləşən "Katexçay I və II" , Balakən rayonu ərazisində yerləşən "Balakənçay I və II", Oğuz rayonu ərazisində yerləşən "Ağçay I" qum-çınqıl yataqları və İmişli rayonu ərazisində yerləşən "İmişli" qum-çınqıl yataqları daxilində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müəyyən etdiyi yer təki sahələri "AzerGold" QSC-nin istifadəsinə verilib.

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Azərbaycanda 15 yaşlı yeniyetmə uşaq dünyaya gətirdi, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

