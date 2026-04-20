Sumqayıtda dəm qazından zəhərlənən uşaqların sonuncusu da evə buraxılıb
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan sonuncusu da ambulator müalicə üçün xəstəxanadan evə buraxılıb.
1news.az-ın "Report"a istinadən xəbərinə görə, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, azyaşlının vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.
Xatırladaq ki, aprelin 1-də Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 70 ünvanında yaşayan ailənin altı üzvü dəm qazından zəhərlənib. Dəm qazından zəhərlənən altı uşaqdan biri aprelin 4-də xəstəxanada ölüb.
