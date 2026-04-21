 Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib
Qafar Ağayev17:23 - Bu gün
Bu gün saat 12:10 radələrində "Ulduz–Nərimanov" mənzilində təmas relsinə yüksək gərginliyin verilməsində nasazlıq yaranması nəticəsində xəsarət alanlar olub.

Bu barədə 1news.az-a TƏBİB-dən bildirilib. Bakı metrosunda baş verən hadisə ilə əlaqədar çağırış ünvanına 21 təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub:

"Təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən 2 nəfər (qadın) - 25 həftəlik hamilə qadın və sağ çiynin travması diaqnozu təyin olunan 43 yaşlı şəxs Sabunçu Tibb Mərkəzinə hospitalizasiya olunub".

9 nəfərə isə arterial hipertenziya və stresə qarşı reaksiya səbəbi ilə yerində yardım göstərildiyi qeyd olunub.

Aktual

Rəsmi

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Cəmiyyət

Bir evin iki nəfərə satılması: Bunun qarşısı necə alına bilər? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

Cəmiyyət

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Cəmiyyət

Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub

Bir evin iki nəfərə satılması: Bunun qarşısı necə alına bilər? - ŞƏRH

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

Çağrı Mərkəzi olmayan qurumların çağrı xidmətləri “108” Çağrı Mərkəzi ilə göstəriləcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 5 nəfər saxlanılıb

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Ədliyyə orqanlarında çalışmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan olunub

Bu gün, 17:47

Bir evin iki nəfərə satılması: Bunun qarşısı necə alına bilər? - ŞƏRH

Bu gün, 17:38

Metrodakı hadisə zamanı iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 9 nəfərə yerində yardım edilib

Bu gün, 17:23

Çağrı Mərkəzi olmayan qurumların çağrı xidmətləri “108” Çağrı Mərkəzi ilə göstəriləcək

Bu gün, 17:16

Bakıda kirayə mənzil fonduna daha 237 mənzil əlavə olunub

Bu gün, 17:09

Aprel üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşıb

Bu gün, 17:02

Təhdid xarakterli paylaşım edən məktəbli saxlanılıb

Bu gün, 17:00

Bakı metrosunun stansiya rəisi öldü - FOTO

Bu gün, 16:47

Ehtiyat generatorlar niyə istifadə edilmədi? - Metropoliten rəsmisindən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:45

3 il stajı olan məhkəmə hakimləri bu hüquqa malik olacaqlar - FƏRMAN

Bu gün, 16:44

İranda qalan təyyarə 53 gündən sonra Türkiyəyə qayıdır

Bu gün, 16:43

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə icra olunan “Gənc arıçı” layihəsi Yevlaxda keçiriləcək

Bu gün, 16:34

Bəxtiyar Məmmədov: “Hadisə baş verən anda “Bakı Metropoliteni” xətlərində 30 qatar olub”

Bu gün, 16:26

Azərbaycana qaçaqmalçılıqla narkotik gətirən şəxs tutulub- VİDEO

Bu gün, 16:10

Nazir: Ölkədə kriminogen durum nəzarətdə saxlanılıb

Bu gün, 15:59

Azərbaycanda yol-nəqliyyat hadisələrində ölən və xəsarət alanların sayıda azalma müşahidə olunub

Bu gün, 15:58

İlin ilk 3 ayında cinayətlərin sayı azalıb

Bu gün, 15:50

Vilayət Eyvazov onlayn formatda Kollegiya iclası keçirdi, tapşırıqlar verdi

Bu gün, 15:46

Azərbaycanda tolerantlıq mühiti: görünən və görünməyən tərəflər

Bu gün, 15:45

Azərbaycan avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortasının hesablanmasında YENİLİK

Bu gün, 15:27
Bütün xəbərlər