AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:23 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9957 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,16 % artaraq 2,2716 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9957

100 Rusiya rublu

2,2716

1 Avstraliya dolları

1,2166

1 Belarus rublu

0,5824

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1150

1 Çexiya kronu

0,0820

1 Çin yuanı

0,2492

1 Danimarka kronu

0,2670

1 Gürcü larisi

0,6323

1 Honq Konq dolları

0,2171

1 Hindistan rupisi

0,0181

1 İngilis funt sterlinqi

2,2963

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1852

1 İsveçrə frankı

2,1774

1 İsrail şekeli

0,5655

1 Kanada dolları

1,2448

1 Küveyt dinarı

5,5168

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3657

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5485

1 Moldova leyi

0,0992

1 Norveç kronu

0,1821

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6087

1 Polşa zlotası

0,4713

1 Rumıniya leyi

0,3916

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3350

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3337

Türk lirəsi

0,0378

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0669

Yeni Zelandiya dolları

1,0038

Qızıl

8081,0435

Gümüş

132,5813

Platin

3522,4085

Palladium

2657,5590

85

Aktual

Rəsmi

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Cəmiyyət

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda muzdla çalışanların sayı azalıb – STATİSTİKA

Yol polisi gözlənilən hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən artıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşır

Son xəbərlər

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 11:23

Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Bu gün, 11:21

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Bu gün, 11:18

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:01

Şəkidə yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:59

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Bu gün, 10:44

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Bu gün, 10:41

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

İranda “İsrailə casusluq” ittihamı ilə bir nəfər edam edildi

Bu gün, 10:35

Kahramanmaraşda məktəb hücumu: 2 ayrı psixoloq xəbərdarlıq etmişdi

Bu gün, 10:19

DİN: Axtarışda olan 100-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:15

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:00

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 09:58

Tarixdə bu gün – 22 aprel nə günüdür?

Bu gün, 09:58

Bakı metrosunda sıxlıq yaranıb, səbəb açıqlandı

Bu gün, 09:55

Avtomobil yolları üzrə 176,4 milyon manat artıq vəsait - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 09:49

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

İmişlidə canavarlar kəndə hücum edib

Bu gün, 09:28

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:23

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:00
Bütün xəbərlər