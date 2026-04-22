AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9957 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,16 % artaraq 2,2716 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9957
|
100 Rusiya rublu
|
2,2716
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2166
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1150
|
1 Çexiya kronu
|
0,0820
|
1 Çin yuanı
|
0,2492
|
1 Danimarka kronu
|
0,2670
|
1 Gürcü larisi
|
0,6323
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2171
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0181
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2963
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1852
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1774
|
1 İsrail şekeli
|
0,5655
|
1 Kanada dolları
|
1,2448
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5168
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3657
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5485
|
1 Moldova leyi
|
0,0992
|
1 Norveç kronu
|
0,1821
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6087
|
1 Polşa zlotası
|
0,4713
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3916
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3350
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3337
|
Türk lirəsi
|
0,0378
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0387
|
Yapon yeni
|
1,0669
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0038
|
Qızıl
|
8081,0435
|
Gümüş
|
132,5813
|
Platin
|
3522,4085
|
Palladium
|
2657,5590