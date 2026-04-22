 Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib | 1news.az | Xəbərlər
Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Latviya Respublikasının Prezidenti Edqars Rinkeviçs aprelin 22-də Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.

1news.az xəbər verir ki, daha sonra görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Həmçinin görkəmli dövlət və ictimai xadim Əziz Əliyevin və istedadlı həkim Tamerlan Əliyevin məzarları ziyarət olunub və məzarların önünə gül dəstələri qoyulub.

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Ceyhun Bayramov ilə ruandalı həmkarı arasında görüş baş tutub

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə görüşüb

Ceyhun Bayramov ilə yəmənli həmkarı arasında görüş keçirilib

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 11:23

Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Bu gün, 11:21

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Bu gün, 11:18

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:01

Şəkidə yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:59

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Bu gün, 10:44

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Bu gün, 10:41

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

İranda “İsrailə casusluq” ittihamı ilə bir nəfər edam edildi

Bu gün, 10:35

Kahramanmaraşda məktəb hücumu: 2 ayrı psixoloq xəbərdarlıq etmişdi

Bu gün, 10:19

DİN: Axtarışda olan 100-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:15

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:00

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 09:58

Tarixdə bu gün – 22 aprel nə günüdür?

Bu gün, 09:58

Bakı metrosunda sıxlıq yaranıb, səbəb açıqlandı

Bu gün, 09:55

Avtomobil yolları üzrə 176,4 milyon manat artıq vəsait - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 09:49

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

İmişlidə canavarlar kəndə hücum edib

Bu gün, 09:28

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:23

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:00
