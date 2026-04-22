Cəmiyyət

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Qafar Ağayev11:23 - Bu gün
Ali Məhkəmə xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı qərar verib.

Bu barədə 1news.az-a Ali Məhkəmədən məlumat verilib.

Məlumata görə, Ali Məhkəməsinin İnzibati kollegiyası qanunvericiliklə müəyyən edilən kateqoriyadan olan vətəndaşların yalnız bir dəfə mənzillə təmin edilməsi ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsini müəyyən edən qərar qəbul edib.

Bildirilib ki, işin hallarına görə, iddiaçı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsdir. O, ailə üzvləri ilə birlikdə 2012-ci ildə yerli icra hakimiyyəti tərəfindən ayrılmış mənzildə yaşayır. Həmin mənzil iddiaçının həyat yoldaşına verilmiş, sahə hesablanarkən iddiaçı da daxil olmaqla ailənin bütün üzvləri nəzərə alınıb. Lakin sonradan iddiaçı mənzilin sahəsinin kifayət etmədiyini əsas gətirərək yenidən mənzillə təmin olunmasını tələb etmiş, hətta mənzil növbəsinə də qəbul edilib. Aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanı isə əvvəl bir dəfə mənzil verildiyini əsas gətirərək bu tələbi rədd edib.

Birinci instansiya məhkəməsi iddianı təmin edərək iddiaçının yenidən mənzillə təmin olunmasını məqsədəuyğun hesab etmişdir. Apellyasiya instansiya məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxlayıb. Bundan sonra cavabdeh orqan Ali Məhkəməyə müraciət edib.

Ali Məhkəmə belə nəticəyə gəlib ki, qanunvericiliklə müəyyən edilən xüsusi kateqoriyadan olan şəxslərin mənzillə təminatı dövlətin mühüm sosial öhdəliklərindən biri olsa da, bu hüquq mütləq xarakter daşımır və müəyyən hüquqi çərçivələrlə məhdudlaşdırılır. Sosial hüquqların həyata keçirilməsi dövlətin maliyyə imkanları, resursların məhdudluğu və cəmiyyətdə sosial ədalətin təmin olunması zərurəti ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan dövlət yalnız fərdi maraqları deyil, bütövlükdə cəmiyyətin rifahını və ehtiyacı olan şəxslər arasında balansı nəzərə almalıdır.

Məhkəmə kollegiyası vurğulayıb ki, müharibə əlilləri və digər xüsusi statuslu şəxslər dövlətin xüsusi sosial müdafiəsində olan həssas qrupdur və onların mənzillə təmin olunması sosial ədalətin bərpasına xidmət edir. Lakin bu təminatın məqsədi həmin şəxslərə əlavə üstünlük qazandırmaq deyil, onların əsas yaşayış ehtiyacını aradan qaldırmaq və onları normal sosial həyat şəraitinə qaytarmaqdır. Bu səbəbdən dövlət tərəfindən bir dəfə mənzil verilməsi həmin sosial ehtiyacın təmin edilməsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Ali Məhkəmə izah edib ki, xüsusi statusdan irəli gələn əsasla sosial kirayə müqaviləsi əsasında dövlət mənzil fonduna çıxış hüququ yalnız bir dəfə həyata keçirilə bilər. Əgər şəxs və ya onun ailə üzvü bu əsasla artıq mənzillə təmin olunubsa və həmin təminat zamanı bütün ailə üzvləri, o cümlədən iddiaçı nəzərə alınıbsa, bu halda həmin şəxs də faktiki olaraq bir dəfə mənzillə təmin edilmiş sayılır. Belə olan halda eyni əsasla yenidən mənzil tələb edilməsi qanunvericiliyin məqsədinə uyğun hesab edilə bilməz.

Qeyd edilib ki, təkrar mənzil təminatı yalnız fərdi iddia ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda digər şəxslərin hüquqlarına təsir göstərir. Çünki dövlətin sosial resursları məhduddur və bir şəxsin eyni əsasla ikinci dəfə mənzil əldə etməsi hələ də mənzilə ehtiyacı olan digər şəxslərin bu hüquqdan yararlanma imkanlarını azalda bilər. Bu isə sosial ədalət və bərabərlik prinsiplərinə zidd olardı.

Nəticə etibarilə cavabdehin kassasiya şikayətin təmin edilib.

Aktual

Rəsmi

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Cəmiyyət

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Rəsmi

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Redaktorun seçimi

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Metronun fəaliyyəti bərpa edilib - YENİLƏNİB 5

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

Son xəbərlər

5 Azərbaycan vətəndaşı Suriyanın münaqişə bölgəsindən ölkəyə gətirilib

Bu gün, 15:59

Bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:55

Muğanlı–İsmayıllı–Qəbələ avtomobil yolunun bir hissəsində təmir işləri aparılacaq

Bu gün, 15:48

Bakı metropoliteni bu intervalla işləyəcək

Bu gün, 15:40

Biləsuvarda ictimai iaşə obyektində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:38

“Erməni irsinin dağıdılması” iddiaları reallığı təhrif etmək cəhdidir - ŞƏRH

Bu gün, 15:28

Edqars Rinkeviçs “Bakı Ağ Şəhər”də olub

Bu gün, 15:20

Sabiq rəis müavininin qızı həbs edilib: Yarım milyon manatdan çox dələduzluq

Bu gün, 15:14

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

Bu gün, 14:55

Bakı metrosunda girişə məhdudiyyət qoyulmayıb, hərəkət tənzimlənir - İddialara rəsmi cavab - VİDEO

Bu gün, 14:47

Azərbaycan və Latviya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:42

Səyahət xidmətlərində yeni mərhələ: “SABRE” və ABB əməkdaşlığı - FOTO

Bu gün, 14:30

Azərbaycan-Latviya sənədləri mübadilə edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:05

“ASAN xidmət” UNESCAP sessiyasında diqqət mərkəzində olub

Bu gün, 13:57

Prezident: Azərbaycan-Ermənistan nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri normal mühitin bərqərar edilməsinə töhfə verir

Bu gün, 13:51

Edqars Rinkeviçs: Latviya ilə Azərbaycan strateji tərəfdaş ölkələrdir

Bu gün, 13:49

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Bu gün, 13:43

Azərbaycan Prezidenti latviyalı həmkarını sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

Bu gün, 13:40

Barat Yusubov vəzifəsindən azad edildi

Bu gün, 13:28

Binədə narkopriton aşkarlanıb, 5 nəfər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 13:19
Bütün xəbərlər