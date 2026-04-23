 Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar | 1news.az
Cəmiyyət

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Qafar Ağayev12:22 - Bu gün
Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Universitetinin (MMU) rektor müavini professor Talat Canbolatın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri davam edir.

1news.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olub, bir sıra tarixi abidələri ziyarət ediblər.

Nümayəndə heyətinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən vandalizmin nəticələri və dağıntılar, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa-quruculuq və yenidənqurma işləri haqqında ətraflı məlumat verilib. Həmçinin hərbi qulluqçular 44 günlük Vətən müharibəsi və digər uğurlu əməliyyatlarla bağlı xatirələrini bölüşüblər.

N hərbi hissəsini ziyarət edən türkiyə nümayəndə heyəti burada yaradılan şərait ilə tanış olub. Qonaqlara torpaqlarımızın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən bölmələrin döyüş yolu haqqında geniş məlumat verilib.

Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub, xatirə şəkli çəkdirilib.
Qeyd edək ki, Türkiyə MMU-nun nümayəndə heyəti səfər proqramına uyğun olaraq Əlahiddə Ümumqoşun Ordunu ziyarət edəcəklər.

Aktual

Rəsmi

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Siyasət

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Cəmiyyət

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Cəmiyyət

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Şəmkirdə məktəbdə yanğın olub, şagirdlər təxliyə edilib - YENİLƏNİB 1

Xırdalanda qətl hadisəsi törədilib - YENİLƏNİB

“FOMO Baku” “DJ Mag”-in dünyanın ən yaxşı klublar siyahısında 49-cu yerə yüksəldi - FOTO

“Space”in icraçı direktoru Günel Şahmalıqızını işdən çıxardı: “Nə olsun ki, şəhid qızısan?”

Son xəbərlər

“Tarixi faktlar göstərir ki, sistemli dağıntı siyasətini məhz Ermənistan həyata keçirilib” - FOTO - ŞƏRH

Bu gün, 13:14

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:06

Evdən 7000 manat dəyərində qızıl oğurlayan şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 13:00

Rəqsanə barəsində qətimkan tədbiri dəyişdirildi

Bu gün, 12:54

Dövlət Başçısı Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 12:43

TƏBİB-dən rəsmi açıqlama: Yeni təyinatlarla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir

Bu gün, 12:39

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının IX Qurultayı keçirilir

Bu gün, 12:38

Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bakıda əsas yollarından birində sıxlıq aradan qaldırılıb - VİDEO

Bu gün, 12:26

Türkiyəli qonaqlar işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olublar

Bu gün, 12:22

Şəkidə məhkum ölüb

Bu gün, 12:14

Mikayıl Cabbarov millini təbrik etdi: “Avropanın ən güclüsüyük”

Bu gün, 12:09

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Bu gün, 12:07

Bakıda insident: polisə müqavimət göstərənlər saxlanıldı, silahdan istifadə edildi - VİDEO

Bu gün, 12:02

Danimarkada iki qatar toqquşdu - çox sayda yaralı var

Bu gün, 11:55

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

Bu gün, 11:51

Latviya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

Bu gün, 11:48

Ötən gün vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz saxlanılan 18 tüfəng aşkarlanıb

Bu gün, 11:42

“Yeni Klinika”ya direktor təyin olundu

Bu gün, 11:21

Paytaxt məktəbində şok iddia: V sinif şagirdi sinif yoldaşlarını ölümlə hədələyib

Bu gün, 11:13

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Bu gün, 11:10
Bütün xəbərlər