Əməkdar artist Elxan Qasımovun doğum günüdür
Bu gün yaddaşımızda yüksək mənəvi keyfiyyəti, incə yumoru, duzlu-məzəli söhbətləri və mehriban münasibəti ilə əbədiləşən, olduğu mühitə daim xoş əhval-ruhiyyə bəxş edən, maraqlı sənət söhbətləri ilə kino mühitini zənginləşdirən istedadlı kinorejissor, kinoaktyor, Əməkdar artist Elxan Qasımovun doğum günüdür.
1news.az xatırladır ki, kinosevərlərin yaddaşında həmişə canlı bir sima kimi qalan Elxan Qasımov bu gün təəssüf ki, keçmiş zamanda xatırlanır.
Onunla bağlı xatirələr həm həmkarlarının, həm dostlarının, həm də onu sevən tamaşaçıların qəlbində dərin iz buraxıb. Bir yaz günündə – 24 aprel 1945-ci ildə Naxçıvanda dünyaya gələn sənətkar 78 illik ömrünün 29 may 2023-cü ildə sonuna çatdı. Amma onun sənəti və xatirəsi bu gün də yaşayır.
“Kinostudiya mənim üçün doğma yerdir”, – deyən Elxan Qasımov ömrünün 50 ildən çoxunu “ikinci evi” adlandırdığı Azərbaycan kino mühitinə həsr etdi. O, bütün varlığı ilə sevdiyi sənətin içində yaşadı, yaratdı və iz qoydu.
Uşaqlıqdan sənətə meyilli olan Elxan Qasımov Naxçıvanda böyüyüb. Məktəb illərində pionerlər evində rəqs dərnəyinə gedib, idmanla – basketbol və voleybolla məşğul olub, hətta Naxçıvanın gənclərdən ibarət voleybol komandasında çıxış edib. Rəqsə olan sevgisi onu Naxçıvan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblına qədər aparıb və burada ilyarım peşəkar rəqqas kimi fəaliyyət göstərib.
Sənətə olan dərin sevgisi onu Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna gətirib. 1962–1966-cı illərdə aktyorluq fakültəsində təhsil alıb, daha sonra Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunda rejissorluq üzrə oxuyaraq kino sənətinin sirlərinə dərindən yiyələnib.
Onun sənət yolunda ən mühüm dönəmlərdən biri görkəmli rejissor Adil İsgəndərovla rastlaşması olub. Bu tanışlıq Elxan Qasımovun yaradıcılıq yolunu formalaşdıran əsas məktəbə çevrilib. O, bu təcrübədən güc alaraq Azərbaycan kinosunda öz yerini tutub.
Elxan Qasımovun kino həyatı 1963-cü ildə “Əhməd haradadır?” filmindəki sürücü Əhməd rolu ilə geniş tamaşaçı kütləsinə çatdı. Bu obraz onun adını yaddaşlara həkk etdi və sənət yolunda yeni qapılar açdı. O, sonralar həm aktyor, həm də rejissor kimi fəaliyyətini davam etdirərək Azərbaycan kinosunun inkişafında mühüm rol oynadı.
“Axırıncı aşırım”, “Ürək… Ürək…”, “Otel otağı”, “İnsan məskən salır” kimi filmlərdə yaratdığı obrazlar onun aktyor kimi çoxplanlı və təbii ifa tərzini göstərdi. Kiçik rollara belə böyük məsuliyyətlə yanaşması onun sənətə olan hörmətini ifadə edirdi.
Rejissor kimi də məhsuldar fəaliyyət göstərən Elxan Qasımov “Köhnə bərə”, “Biz qayıdacağıq”, “Qocalar, qocalar…” kimi bədii, “Nizami Gəncəvi”, “Böyük anda sadiqik” kimi sənədli filmlər, eləcə də “Mozalan” satirik kinojurnalı üçün çəkdiyi maraqlı süjetlərlə tanındı. O, həmçinin ictimai fəaliyyətlə də məşğul olaraq “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Həmkarlar İttifaqının sədri kimi çalışdı.
Elxan Qasımov həm sənətdə, həm də həyatda ünsiyyətcil, mehriban, zarafatcıl və insansevər bir insan kimi yadda qaldı. Kinostudiyada gənclərə qayğı ilə yanaşan, onlara məsləhətlər verən, ağsaqqal kimi dəyər qazanan bir şəxsiyyət idi.
Rejissor Elxan Cəfərovun da dediyi kimi, o, təkcə sənətkar deyil, həm də dost, müəllim və yol göstərən idi. Onun adı kinostudiyada həmişə hörmətlə çəkildi.
Bu gün Elxan Qasımovun yoxluğu hiss olunsa da, onun yaratdığı obrazlar, çəkdiyi filmlər və qoyduğu sənət izi Azərbaycan kinosunun yaddaşında yaşayır. O, kino tarixində öz yerini artıq çoxdan əbədiləşdirib — sadə, səmimi, zəhmətkeş və böyük ürək sahibi kimi.