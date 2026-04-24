 Qızılın qiymətli 4700 dollardan aşağı enib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Qızılın qiymətli 4700 dollardan aşağı enib

09:38 - Bu gün
Qızılın qiymətli 4700 dollardan aşağı enib

Qlobal əmtəə bazarlarında qiymətli metallar ucuzlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, COMEX birjasında qızılın iyun fyuçersləri 0,71% və ya 33,60 dollar azalaraq 4 690,40 dollar təşkil edib.

Spot bazarda da qızıl 0,43% və ya 20,05 dollar ucuzlaşaraq 4 674,09 dollara enib.

Gümüşün iyul fyuçersləri 0,72% və ya 0,55 dollar azalaraq 75,51 dollar olub. Misin qiyməti daha kəskin – 1,38% və ya 8,50 dollar azalaraq 605,75 dollar təşkil edib. Platin isə 0,82% və ya 16,56 dollar ucuzlaşaraq 1 994,72 dollar səviyyəsinə enib.

Analitiklərə görə, qiymətli metallarda eniş əsasən dolların möhkəmlənməsi və investorların riskdən qaçma meyllərinin dəyişməsi ilə bağlıdır.

Paylaş:
50

