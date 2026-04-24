Bakıda 3 ünvanda təmir işləri aparılacaq

Qafar Ağayev11:10 - Bu gün
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) tərəfindən vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədilə həftəsonu paytaxtın 3 ünvanında təmir işləri aparılacaq.

Bu barədə 1news.az qurumdan məlumat verilib.

Məlumata görə, təmir işləri Səməd Vurğun küçəsi (Salatın Əsgərova – Füzuli küçələri arası), Rəşid Behbudov küçəsi (28 May – Şəmsi Bədəlbəyli küçələri arası) və Heydər Əliyev prospektinin əsas və yan yolu (Müzəffər Nərimanov – Ələsgər Qayıbov küçələri arası, şəhər istiqamətində) ünvanlarında aparılacaq.

Təmir işlərinə 24 aprel 2026-cı il saat 23:00-da başlanılacaq və 26 aprel 2026-cı il saat 07:00-dək yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Rəşid Behbudov küçəsində hazırlıq işlərinə daha erkən başlanılacaq.

Asfalt-beton örtüyünün yenilənməsi çərçivəsində qeyd olunan ünvanlarda işlərin mərhələlərinə uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən və tam məhdudlaşdırılacaq.

“Sürücülərdən xahiş olunur ki, qeyd olunan müddətdə həmin ərazilərdə sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən hərəkət istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etsinlər.”-məlumatda bildirilib.

Aktual

Cəmiyyət

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Cəmiyyət

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

İqtisadiyyat

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Cəmiyyət

Füzuli şəhərində bərpa işləri ilə bağlı təqdimatda milyarder Vahid Ələkbərov da iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

İmtahanda ən yüksək bal toplayan Muhammedali: Yüksək bal toplayacağıma inanırdım - EKSKLUZİV

Bakıda təmir ciddi tıxaca səbəb olub

Bakıda yeni doğulan körpənin beyninə qan sızıb

Ağdam şəhərində daha 92 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - FOTO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Qarabağ Dirçəliş Fondu ADA Universitetində gənclərlə maarifləndirmə görüşü keçirib

Bu gün, 17:02

Agentlik: Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində araşdırma aparılması ilə bağlı məlumatlar əsassızdır

Bu gün, 17:01

Binədə mənzillərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:54

“Formula 1” həyəcanı Türkiyədə 6 ildən sonra yenidən yaşanacaq - Ərdoğan açıqladı

Bu gün, 16:52

Türkiyədə sosial mediada yaş məhdudiyyəti necə tətbiq olunacaq?

Bu gün, 16:50

Ölkə ərazisində küləkli hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:42

“Son zəng”də bu şəxslər iştirak edə biləcək - Təlimat göndərildi

Bu gün, 16:34

“Bolt”dan yeni xidmət: 4,99 AZN ilə daha çox qənaət – FOTO

Bu gün, 16:29

İran XİN başçısı Ərakçi danışıqlar üçün Pakistana gedir

Bu gün, 16:19

Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq arasında Memorandum imzalanıb

Bu gün, 16:10

Fantaziyanın sərhədi yoxdur: Cəmil Hüseynovun “Fantazm” sərgisi Bakıda - FOTO

Bu gün, 16:08

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Bu gün, 16:00

MİQ-də iştirak üçün ödənişin məbləği təsdiqləndi

Bu gün, 16:00

Nazirlər Kabineti vahid indekslərin siyahısında dəyişiklik edib

Bu gün, 15:52

Kamran Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirini qəbul edib

Bu gün, 15:31

Dünyanın ən yüksək zirvəsinə gedən yolda gözlənilməz maneə - FOTO

Bu gün, 15:28

AZAL bayram günlərində Naxçıvana biletləri öncədən əldə etməyi tövsiyə edir

Bu gün, 15:07

Tovuzda 57 yaşlı kişi dostunun yasında dünyasını dəyişib

Bu gün, 14:56

Ağdam şəhərində daha 110 ailəyə mənzillərinin açarları təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:52

Əməkdar artist Elxan Qasımovun doğum günüdür

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər