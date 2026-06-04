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Küveyt vəliəhdi İlham Əliyevi təbrik edib

First News Media17:38 - 04 / 06 / 2026
Küveyt vəliəhdi İlham Əliyevi təbrik edib

Küveyt Dövlətinin Vəliəhdi Şeyx Sabah Xalid əl-Hamad əl-Mübarək əl-Sabah Prezident İlham Əliyevi təbrik edib.

1news.az xəbər verir ki, mətndə deyilir:

"Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.

Dost Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Gününün növbəti ildönümü münasibətilə Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Sizə uzun ömür, cansağlığı, müvəffəqiyyətlər, Azərbaycan Respublikasına və onun dost xalqına davamlı tərəqqi və firavanlıq arzulayıram".

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