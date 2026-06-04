 DGK-dan onlayn sifariş edənlərə tövsiyə: Məhsulların tərkibinə diqqət yetirin - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DGK-dan onlayn sifariş edənlərə tövsiyə: Məhsulların tərkibinə diqqət yetirin - VİDEO

First News Media17:16 - 04 / 06 / 2026
DGK-dan onlayn sifariş edənlərə tövsiyə: Məhsulların tərkibinə diqqət yetirin - VİDEO

Arıqlama çayları və kofeləri, dərman preparatları, qida əlavələri kimi məhsulları internet üzərindən sifariş edərkən onların tərkibinə diqqət yetirilməsi tövsiyə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi vətəndaşlara müraciət edib:

“Araşdırmalar göstərir ki, bu qəbildən olan bəzi məhsulların tərkibində dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış, güclü təsirə malik - sibutramin, preqabalin və qabapentin maddələri mövcuddur.

Xatırladaq ki, bu növ məhsullar sağlamlığınız üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, onların qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmadan sifarişi, əldə edilməsi və ya düzgün bəyan edilmədən ölkəyə gətirilməsi hüququ məsuliyyət də yaradır,”- Komitədən bildirilib.

Paylaş:
128

Aktual

Siyasət

Qətər Əmiri İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

ABŞ-nin Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Siyasət

Şüvəlandakı “tarixi mülk” iddiası təkzib olundu: Süni intellektlə yaradılıb

Siyasət

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Qaradağda keçirilən əməliyyatda saxlanılan vəzifəli şəxslərin məhkəməsi başlayıb

Şagird yerdəyişməsi ilə bağlı vacib xəbərdarlıq

DGK-dan onlayn sifariş edənlərə tövsiyə: Məhsulların tərkibinə diqqət yetirin - VİDEO

Bakı limanında mayda 812 min tondan çox yük aşırılıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Oğuzda idarəetmədən çıxan avtomobil ağaca çırpıldı - VİDEO - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“Üzgüçülük hamı üçün” yarışının final mərhələsinə start verildi - FOTO

04 / 06 / 2026, 22:12

Qaradağda keçirilən əməliyyatda saxlanılan vəzifəli şəxslərin məhkəməsi başlayıb

04 / 06 / 2026, 17:54

Krıma PUA hücumu: 4 nəfər ölüb

04 / 06 / 2026, 17:48

Küveyt vəliəhdi İlham Əliyevi təbrik edib

04 / 06 / 2026, 17:38

Bəhreyn vəliəhdi Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

04 / 06 / 2026, 17:36

Qətər Əmiri İlham Əliyevi təbrik edib

04 / 06 / 2026, 17:34

ABŞ-nin Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

04 / 06 / 2026, 17:34

Şagird yerdəyişməsi ilə bağlı vacib xəbərdarlıq

04 / 06 / 2026, 17:27

Keşlədəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

04 / 06 / 2026, 17:17

DGK-dan onlayn sifariş edənlərə tövsiyə: Məhsulların tərkibinə diqqət yetirin - VİDEO

04 / 06 / 2026, 17:16

Xorvatiyada kiçik təyyarə qəzaya uğradı: 4 nəfər həlak olub

04 / 06 / 2026, 17:08

“Az Çəki, Çox Həyat”: Novo Nordisk piylənmə ilə mübarizədə müasir tibbi yanaşmalarını Azərbaycana gətirir - FOTO

04 / 06 / 2026, 17:06

Şüvəlandakı “tarixi mülk” iddiası təkzib olundu: Süni intellektlə yaradılıb

04 / 06 / 2026, 16:55

“Sabah” Tellur Mütəllimovla yeni müqavilə bağlayıb

04 / 06 / 2026, 16:43

Bakı limanında mayda 812 min tondan çox yük aşırılıb

04 / 06 / 2026, 16:41

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva 11 nömrəli inteqrasiya təlimli internat tipli ümumtəhsil məktəbində olublar

04 / 06 / 2026, 16:28

Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunub - YENİLƏNİB

04 / 06 / 2026, 16:16

Heydər Əliyev prospektində qəza: hər iki istiqamətdə sıxlıq yarandı

04 / 06 / 2026, 15:55

Onlara 3 il hər ay pul veriləcək, güzəştlər olunacaq

04 / 06 / 2026, 15:52

300 mindən çox şagird monitorinqə cəlb olunacaq

04 / 06 / 2026, 15:31
Bütün xəbərlər