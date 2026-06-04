300 mindən çox şagird monitorinqə cəlb olunacaq
Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı sinif şagirdləri arasında 300 mindən çox təhsilalanın iştirakı ilə monitorinq keçiriləcək.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ümumilikdə 13 552 şagirdin kompüter əsaslı qiymətləndirmədə iştirakı nəzərdə tutulur və bu il ilk dəfə olaraq monitorinq tapşırıqlarına açıq tipli suallar daxil ediləcək.
Qeyd olunur ki, monitorinqlər şagird nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, müvafiq standartlar üzrə bilik və bacarıqların formalaşma səviyyəsinin müəyyən edilməsi və tədrisin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə həyata keçirilir.
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