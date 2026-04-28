Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,12 % azalaraq 1,9911 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,45 % artaraq 2,2677 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9911
AUD 1,2211
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0817
CNY 0,249
DKK 0,2665
GEL 0,6324
HKD 0,217
INR 0,018
GBP 2,3002
SEK 0,1839
CHF 2,1605
ILS 0,5705
CAD 1,2469
KWD 5,5232
KZT 0,3701
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5465
MDL 0,0982
NOK 0,1826
UZS 0,0141
PKR 0,6091
PLN 0,4684
RON 0,3913
RUB 2,2677
RSD 0,017
SGD 1,3336
SAR 0,4532
xdr 2,3334
TRY 0,0377
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0686
NZD 1,0029
XAU 7935,668
XAG 126,6195
XPT 3372,987
XPD 2490,347
