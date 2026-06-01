DSMF 5 ayda sosial şəbəkələrdə 8 mindən çox vətəndaş müraciətini cavablandırıb
Bu ilin yanvar-may aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN) yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) fəaliyyət istiqamətləri üzrə sosial şəbəkələr vasitəsilə 8 299 vətəndaş müraciəti cavablandırılıb.
1news.az bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, müraciətlərin 3 130-u ünvanlı dövlət sosial yardımı, 1 582-si pensiya təyinatı, 2 135-i sosial müavinət və təqaüd, 156-sı sosial sığorta və fərdi uçot, 1 296-sı isə digər istiqamətlər üzrə olub.
