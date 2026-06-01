 Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

First News Media16:34 - Bu gün
Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

İyunun 2-də Gürcüstanın Axalkalaki dəmir yolu və logistika kompleksində regionun mühüm yükdaşıma marşrutlarından biri olan Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) dəmir yolu xəttinin modernləşdirilmədən sonra istifadəyə verilməsi ilə bağlı tədbir keçiriləcək.

ADY-dən 1news.az-a verilən məlumata görə, tədbirdə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin rəsmi şəxsləri, dəmir yolu və liman administrasiyalarının rəhbərləri iştirak edəcəklər.

Qeyd edək ki, mayın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzenin iştirakı ilə Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və Gürcüstanın iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili tərəfindən Bakı–Tbilisi–Qars yeni dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində Marabda–Türkiyə Respublikası sərhədinə qədər (Kartsaxi) dəmir yolu sahəsinin reabilitasiyası, rekonstruksiyası, inşası üzrə Koordinasiya Şurasının 41-ci iclasının Protokolu imzalanıb. Bu sənədlə BTQ dəmir yolu layihəsi üzrə modernləşdirmə işlərinin tamamlanması və yekun qəbulu təsdiq edilib.

2024-cü ildə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) tərəfindən Orta Dəhlizin mühüm seqmentlərindən olan BTQ-nin imkanlarının artırılması məqsədilə xəttin Gürcüstan ərazisindən keçən 184 kilometrlik hissəsində modernləşdirmə işləri aparılıb.

5 mərhələdən ibarət layihə 13 dəmir yolu stansiyası, 55 körpü, 8 dartı yarımstansiyası, 320 bina və süni mühəndis qurğularını (körpü, yolötürücü, keçid və s.) əhatə edib. Layihə çərçivəsində 30,3 km uzunluğunda yeni dəmir yolu xətti, təkər cütlərinin dəyişdirilməsi stansiyası, 153,1 km uzunluğunda mövcud dəmir yolunun reabilitasiya və rekonstruksiyası üzrə işlər həyata keçirilib.

Görülmüş işlər nəticəsində BTQ-nin illik yük ötürmə qabiliyyəti 1 milyon tondan 5 milyon tona çatdırılıb, bu xətt Çin və Mərkəzi Asiyadan Avropaya doğru daha funksional quru marşrutlardan birinə çevrilib.

Paylaş:
131

Aktual

Rəsmi

Prezident ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Mövqe

“Terrorizm və separatizmin qarşısını alan əsas ölkələrdən biri Azərbaycandır” - ŞƏRH

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Zərərsizləşdirilən minaların sayı açıqlandı

Sahibə Qafarova Serbiyaya səfər edib

DSMF 5 ayda sosial şəbəkələrdə 8 mindən çox vətəndaş müraciətini cavablandırıb

Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə qəbul başlayıb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisi fəaliyyətə başlayıb

Azərbaycanın Suriyadakı səfirliyi humanitar aksiya keçirib

Azərbaycan şirkətləri üçün İtaliya texnologiyaları və avadanlığına çıxış asanlaşdırılacaq

Ukrayna səfiri Azərbaycanı təbrik edib

Son xəbərlər

İrandan ABŞ-yə sərt mesaj: İsrail hücumları dayanmadan danışıqlar olmayacaq

Bu gün, 17:57

Zərərsizləşdirilən minaların sayı açıqlandı

Bu gün, 17:49

Sahibə Qafarova Serbiyaya səfər edib

Bu gün, 17:47

Maltada fişəng zavodunda güclü partlayış baş verib

Bu gün, 17:41

Kamboca Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 17:34

DSMF 5 ayda sosial şəbəkələrdə 8 mindən çox vətəndaş müraciətini cavablandırıb

Bu gün, 17:28

Monteneqro Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

Bu gün, 17:21

Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə qəbul başlayıb

Bu gün, 17:04

Elçin Quliyev və İran generalı sərhəddə görüşdülər

Bu gün, 17:00

Mənzildən 6000 dollar yoxa çıxdı: şübhəli bilinən keçmiş usta saxlanıldı

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Sabah BTQ dəmir yolu xətti modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

Bu gün, 16:41

Sabah Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə veriləcək

Bu gün, 16:34

Dövlət başçısı: ehtiyatlarımız xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir

Bu gün, 16:30

Prezident: Azərbaycanın qaz ehtiyatları növbəti yüz il ərzində lazımi təlabatı ödəməyə bəs edir

Bu gün, 16:23

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası çağırıldı - SƏRƏNCAM

Bu gün, 16:09

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:07

İndoneziyada İkinci Dünya müharibəsindən qalan sursat partlayıb: Ölənlər var

Bu gün, 15:59

Prezident ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 15:56

Banqladeş SOCAR ilə LNG tədarükünə dair danışıqlar aparır

Bu gün, 15:44
Bütün xəbərlər