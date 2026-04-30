Azərbaycan və AYİB əməkdaşlığı müzakirə edilib

Qafar Ağayev17:41 - 30 / 04 / 2026
Azərbaycan və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" hesabında paylaşım edib.

"Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) Türkiyə və Qafqaz üzrə idarəedici direktoru Elizabeta Falçettinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə AYİB-in Azərbaycandakı fəaliyyəti və əməkdaşlığın gündəliyində olan məsələlər barədə müzakirələr apardıq.

Bankın investisiya strategiyasının prioritetlərini, su təchizatı, şəhərsalma, nəqliyyat infrastrukturu və bərpa olunan enerji layihələri üzrə qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarını nəzərdən keçirdik", - paylaşımda bildirilib.

Qeyd edək ki, 2026-cı ilin mart ayının sonuna olan vəziyyətə görə, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) Azərbaycanda olan layihələr portfelinin həcmi 919 milyon avro təşkil edir və 36 layihəni əhatə edir.

Məlumata görə, bankın həmin layihələrdə iştirak payı 1 faiz təşkil edir, əməliyyat aktivləri isə 716 milyon avro həcmində qiymətləndirilir.

Portfelin strukturu aşağıdakı kimidir:

Korporativ sektor - 3%, maliyyə institutları - 7%, dayanıqlı infrastruktur - 90%.

Portfelin ümumi dəyərində özəl sektorun payı 40% təşkil edir.

Azərbaycan fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən AYİB ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 3,712 milyard avro investisiya yatırıb. Ayrılmış vəsaitlərin ümumi həcmi 3,458 milyard avro təşkil edir.

Bu günədək AYİB Azərbaycanda 202 layihənin həyata keçirilməsinə dəstək olub.

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

Rəsmi

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

Dünya

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Cəmiyyət

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

İqtisadiyyat

Azərbaycan və AYİB əməkdaşlığı müzakirə edilib

Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana taxıl və gübrə göndəriləcək

Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dolları ötüb

Əmtəə bazarlarında qızıl cüzi ucuzlaşıb, gümüş isə bahalaşıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

“Azeri Light”ın qiyməti 114 dollara yaxınlaşır

Azərbaycanda taksidən istifadə edənlərin sayı artıb

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

Son xəbərlər

Hazırda Bakının bu yollarında tıxac var - SİYAHI

30 / 04 / 2026, 17:56

Robot konsert verdi, alqışlar səngimədi - VİDEO

30 / 04 / 2026, 17:54

Azərbaycan və AYİB əməkdaşlığı müzakirə edilib

30 / 04 / 2026, 17:41

WUF13 öncəsi Bakıda hotellər üçün xüsusi hazırlıq proqramı təşkil olunub

30 / 04 / 2026, 17:31

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

30 / 04 / 2026, 17:13

“İqlim haqqında” qanun layihəsi hazırlanıb

30 / 04 / 2026, 17:09

İlham Əliyev Ukraynanın İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı elan edildi

30 / 04 / 2026, 16:45

Yuriy Petroviç Kamayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

30 / 04 / 2026, 16:44

Lətif Kərimovun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

30 / 04 / 2026, 16:43

Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

30 / 04 / 2026, 16:26

İqlim Dəyişmələri üzrə Dövlət komissiyasının iclası keçirilib

30 / 04 / 2026, 16:14

Pezeşkiyan: Basra körfəzindəki qeyri-sabitliyə görə ABŞ və İsrail məsuliyyət daşıyır

30 / 04 / 2026, 16:01

AZAL-ın donanmasına daha bir “Airbus A320neo” əlavə olundu - VİDEO

30 / 04 / 2026, 15:56

Valideyn konfransları: valideyn-məktəb əməkdaşlığına yeni baxış

30 / 04 / 2026, 15:44

Milli Onkologiya Mərkəzində partlayış - ölən və yaralananlar var

30 / 04 / 2026, 15:36

Qarabağ Dirçəliş Fondu Beynəlxalq Xalça Festivalının rəsmi tərəfdaşıdır

30 / 04 / 2026, 15:35

Emin Əmrullayev: Uşaqların imtahan nəticələri qədər onların tərbiyəsi də diqqət mərkəzində olmalıdır

30 / 04 / 2026, 15:17

I sinfə qəbul başlayır - Tarix açıqlandı

30 / 04 / 2026, 15:09

Paytaxt məktəbində şagirdlər şokolad yedikdən sonra xəstəxanalıq oldular

30 / 04 / 2026, 15:04

Mabel Matiz həbs oluna bilər: mahnısı başına bəla oldu!

30 / 04 / 2026, 14:59
Bütün xəbərlər