 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media10:24 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,21 % artaraq 1,9673 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,3573 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9673

100 Rusiya rublu

2,3573

1 Avstraliya dolları

1,1971

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1118

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2513

1 Danimarka kronu

0,2632

1 Gürcü larisi

0,6404

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2801

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1800

1 İsveçrə frankı

2,1363

1 İsrail şekeli

0,5784

1 Kanada dolları

1,2167

1 Küveyt dinarı

5,5113

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3488

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5570

1 Moldova leyi

0,0978

1 Norveç kronu

0,1791

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6107

1 Polşa zlotası

0,4631

1 Rumıniya leyi

0,3757

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3235

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3174

Türk lirəsi

0,0368

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0378

Yapon yeni

1,0608

Yeni Zelandiya dolları

0,9903

Qızıl

7126,9270

Gümüş

113,8788

Platin

2945,9810

Palladium

2197,1565
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