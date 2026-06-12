AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,21 % artaraq 1,9673 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,09 % artaraq 2,3573 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9673
|
100 Rusiya rublu
|
2,3573
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1971
|
1 Belarus rublu
|
0,6223
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1118
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2513
|
1 Danimarka kronu
|
0,2632
|
1 Gürcü larisi
|
0,6404
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2801
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1800
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1363
|
1 İsrail şekeli
|
0,5784
|
1 Kanada dolları
|
1,2167
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5113
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3488
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5570
|
1 Moldova leyi
|
0,0978
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6107
|
1 Polşa zlotası
|
0,4631
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3757
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3235
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3174
|
Türk lirəsi
|
0,0368
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0608
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9903
|
Qızıl
|7126,9270
|
Gümüş
|113,8788
|
Platin
|2945,9810
|
Palladium
|2197,1565