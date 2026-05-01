Audiovizual Şuranın aparat rəhbəri: Azərbaycanda media mühitində transformasiya prosesi güclənir

Oksana Orucova15:56 - Bu gün
Audiovizual Şuranın aparat rəhbəri: Azərbaycanda media mühitində transformasiya prosesi güclənir

“Azərbaycanda media mühitində baş verən transformasiya prosesi interaktivliyin artması və rəqəmsal platformaların təsirinin güclənməsi ilə müşayiət olunur”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) təşkilatçılığı ilə Bakıda “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda III Forum çərçivəsində “Rəqəmsal İnkişaf: Media, süni intellekt və innovasiya” panelində Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının aparat rəhbəri Fazil Novruzov deyib.

O bildirib ki, media cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında mühüm körpü rolunu oynamaqda davam edir. Onun sözlərinə görə, son illərdə media mühitində ən böyük dəyişiklik interaktivliyin artması ilə bağlıdır: əvvəllər informasiya əsasən birtərəfli şəkildə ötürülürdüsə, indi hər bir vətəndaş həm məlumatın yaradıcısı, həm də yayıcısına çevrilib.

Fazil Novruzov qeyd edib ki, sosial medianın sürətli inkişafı insanların informasiya istehlakı vərdişlərini köklü şəkildə dəyişib və hazırda informasiya istehlakının təxminən 70 faizi sosial media üzərindən həyata keçirilir.

“Bu isə ənənəvi medianı yeni reallıqlara uyğunlaşmağa məcbur edir. Ənənəvi media mövcud şəraitdə özünə uyğun çıxış yolları tapmalı, süni intellektin meydana çıxması isə bu prosesə təsir edən əsas amillərdən biri kimi rəqəmsal transformasiyanın tərkib hissəsi olaraq qiymətləndirilməlidir”.

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal bal toplayıb - ADLAR

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları dəyişdirilir

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Reza Deqati Malta İncəsənət Biennalesi çərçivəsində Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdırıb - FOTO

“İdrak” Liseyində güllələnən müəllim işdən ayrılıb? - AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 18:15

9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal bal toplayıb - ADLAR

Bu gün, 17:52

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 17:44

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Bu gün, 17:40

Xarici diplomatlar Şuşada bərpa işləri ilə tanış olublar

Bu gün, 17:35

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:30

Özlərini jurnalist kimi təqdim edən şəxslər həbs edilib

Bu gün, 17:22

Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun Xankəndiyə səfərindən yeni kadrlar paylaşıb

Bu gün, 17:19

“Azeronline”-a yeni Baş müdir təyin edilir

Bu gün, 17:18

Şöbə rəisi: 72 min peşə yox olacaq

Bu gün, 17:13

İlkin Əzizov: Artıq iş mühitində süni intellekt alətlərindən istifadə geniş vüsət alıb

Bu gün, 17:02

Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı müsabiqə: gənclər üçün yeni imkan

Bu gün, 17:01

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Bu gün, 16:49

“e-Sosial” mobil tətbiqi bu gündən fəaliyyətini dayandırıb

Bu gün, 16:39

Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə edib

Bu gün, 16:22

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Bu gün, 16:16

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistana sülh əlini uzatdı

Bu gün, 15:59

Audiovizual Şuranın aparat rəhbəri: Azərbaycanda media mühitində transformasiya prosesi güclənir

Bu gün, 15:56

DİN: Sabunçuda müalicə müəssisəsindən xəstələrin qaçması ilə bağlı məlumatlar dezinformasiyadır

Bu gün, 15:43

Tikinti sahəsi üzrə biznes kredit portfeli böyüyüb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər