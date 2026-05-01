“e-Sosial” mobil tətbiqi bu gündən fəaliyyətini dayandırıb
Bu gündən “e-Sosial” mobil tətbiqi “mygov” platformasına tam inteqrasiya olunması ilə əlaqədar olaraq fəaliyyətini dayandırıb.
Bu barədə 1news.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair 2026-2028-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”nın icrası istiqamətində görülən işlərin davamı olaraq tətbiqdəki xidmətlər “mygov” platformasına tam inteqrasiya olunub.
Bununla əlaqədar vətəndaşların Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan rəqəmsal xidmətlərə mobil vasitələrlə çıxışı bundan sonra yalnız “mygov” mobil tətbiqi vasitəsilə təmin ediləcək.
Qeyd edək ki, sosialyönümlü xidmətlərin vahid rəqəmsal ekosistemdə cəmləşdirilməsi dövlət xidmətlərinin “bir pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinə, rəqəmsal resurslardan səmərəli istifadə və texnoloji infrastrukturun optimallaşdırılmasına, eyni zamanda xidmətlərin daha proaktiv və effektiv şəkildə təqdim olunmasına xidmət edir.