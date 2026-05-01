İlkin Əzizov: Artıq iş mühitində süni intellekt alətlərindən istifadə geniş vüsət alıb

Oksana Orucova17:02 - Bu gün
"İş mühitində süni intellektdən istifadə genişlənir və bu proses yeni risklərlə müşayiət olunur".

1news.az xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) təşkilatçılığı ilə Bakıda “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda III Forum çərçivəsində “Rəqəmsal İnkişaf: Media, süni intellekt və innovasiya” panelində Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İnformasiya Təhlükəsizliyi departamentinin müdir müavini İlkin Əzizov deyib.

O bildirib ki, artıq iş mühitində süni intellekt alətlərindən istifadə geniş vüsət alıb.

"İnsanların təxminən 43 faizi iş prosesində rəhbərlərinə məlumat vermədən bu texnologiyalardan yararlanır. Bu tendensiyanın qarşısını tam şəkildə almaq mümkün deyil və əsas məsələ mövcud reallıqlara uyğunlaşaraq süni intellektdən düzgün istifadə mexanizmlərini formalaşdırmaqdır".

O, həmçinin deepfake texnologiyalarına toxunaraq bildirib ki, bu anlayış artıq gələcəyin riski deyil, bugünün reallığıdır.

"Bir il əvvəl deepfake texnologiyalarını daha çox gələcəyin riski kimi qiymətləndirirdiksə, indi artıq bunun içindəyik. Hətta bəzən deepfake ilə qarşılaşdığımızı fərq etməyə də bilərik. Bu texnologiyaların sürətli inkişafı informasiya təhlükəsizliyi sahəsində yeni çağırışlar yaradır. Həm dövlət qurumları, həm media, həm də cəmiyyət bu dəyişikliklərə hazır olmalı, informasiya savadlılığını artırmalı və rəqəmsal risklərə qarşı daha ayıq yanaşmalıdır".

Departament rəsmisi sonda vurğulayıb ki, süni intellektdən məsuliyyətli istifadə mexanizmlərinin formalaşdırılması və deepfake kimi manipulyativ texnologiyaların təsirinin azaldılması yaxın dövr üçün əsas prioritetlərdən biridir.

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Cəmiyyət

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Rəsmi

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Cəmiyyət

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Cəmiyyət

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal bal toplayıb - ADLAR

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları dəyişdirilir

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda gənc memarlar və tələbələr arasında memarlıq müsabiqəsi keçirilib

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Əhaliyə xəbərdarlıq edildi: Bu ərazilərə getməyin!

Məzahir Pənahov yenidən MSK-nın sədri seçilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Bu gün, 18:15

9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanında 8 nəfər maksimal bal toplayıb - ADLAR

Bu gün, 17:52

Bakıda daha bir marşrutun avtobusları dəyişdirilir

Bu gün, 17:44

Mehriban Əliyeva İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı ilə bağlı video paylaşıb

Bu gün, 17:40

Xarici diplomatlar Şuşada bərpa işləri ilə tanış olublar

Bu gün, 17:35

Aprelin 5-də keçirilmiş buraxılış imtahanının nəticələri elan olunub

Bu gün, 17:30

Özlərini jurnalist kimi təqdim edən şəxslər həbs edilib

Bu gün, 17:22

Hikmət Hacıyev diplomatik korpusun Xankəndiyə səfərindən yeni kadrlar paylaşıb

Bu gün, 17:19

“Azeronline”-a yeni Baş müdir təyin edilir

Bu gün, 17:18

Şöbə rəisi: 72 min peşə yox olacaq

Bu gün, 17:13

İlkin Əzizov: Artıq iş mühitində süni intellekt alətlərindən istifadə geniş vüsət alıb

Bu gün, 17:02

Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı müsabiqə: gənclər üçün yeni imkan

Bu gün, 17:01

İlham Əliyev Bakının İslam Səfərli küçəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib

Bu gün, 16:49

“e-Sosial” mobil tətbiqi bu gündən fəaliyyətini dayandırıb

Bu gün, 16:39

Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə edib

Bu gün, 16:22

Azərbaycan və İranın xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər

Bu gün, 16:16

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistana sülh əlini uzatdı

Bu gün, 15:59

Audiovizual Şuranın aparat rəhbəri: Azərbaycanda media mühitində transformasiya prosesi güclənir

Bu gün, 15:56

DİN: Sabunçuda müalicə müəssisəsindən xəstələrin qaçması ilə bağlı məlumatlar dezinformasiyadır

Bu gün, 15:43

Tikinti sahəsi üzrə biznes kredit portfeli böyüyüb

Bu gün, 15:30
Bütün xəbərlər