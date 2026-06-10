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Siyasət

AMB 10 iyuna olan valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:14 - Bu gün
AMB 10 iyuna olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

1news.az-ın məlumatına görə, iyunun 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0369 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Avro 1,9628 manata, Rusiyanın 100 rublu isə 2,3656 manata kimi bahalaşıb.

 

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