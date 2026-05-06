Tehranda ticarət mərkəzində yanğın: Ölənlər var
İranın paytaxtı Tehranda yerləşən "Erguvan" ticarət mərkəzində dünən səhər saatlarında baş verən yanğın nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran dövlət televiziyası məlumat yayıb.
Məlumata görə, Şəhriyar bölgəsində yerləşən "Erguvan" ticarət mərkəzində baş verən hadisə zamanı 36 nəfər də yaralanıb.
Hazırda hadisə yerində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
Yanğının başvermə səbəbi ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib. Şəhriyarın Baş prokuroru hadisə ilə bağlı istintaqa başlanıldığını açıqlayıb.
