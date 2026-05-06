 Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA

11:14 - Bu gün
Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA

Baş Prokurorluq Milli Onkologiya Mərkəzində törədilən partlayışla bağlı yenidən məlumat yayıb.

1news.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir:

"Partlayışla əlaqədar ağır xəsarətlər almış həmin tibb müəssisəsinin Şüa terapiya şöbəsinin həkim-radioloqu Asif Nəsirli mayın 5-i saat 21:45-də müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, səbr diləyirik.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri və media nümayəndələrindən xahiş edirik ki, qeyd olunan hadisə ilə bağlı məlumatları yayarkən yalnız rəsmi mənbələrə istinad olunsun, təqdim edilən informasiyanın düzgünlüyü müvafiq dövlət qurumları ilə dəqiqləşdirilmədən ictimailəşdirilməsin. Xüsusilə vurğulayırıq ki, istintaq sirrini təşkil edən məlumatların qorunması və yayılmasının qarşısının alınması, eləcə də cinayət təqibi iştirakçılarının hüquq və qanuni mənafelərinə hörmətlə yanaşılması qanunun və peşəkar informasiya mübadiləsinin əsas hüquqi və etik tələbidir.

Bu baxımdan təsdiqini tapmamış, təhrif olunmuş və ya həqiqətə uyğun olmayan məlumatların, habelə cəmiyyətdə çaşqınlıq və əsassız narahatlıq yarada biləcək şayiə xarakterli paylaşımların yayılmasından çəkinilməsi hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilən prosessual tədbirlərin maneəsiz şəkildə davam etdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Cəmiyyət

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

İqtisadiyyat

AMB uçot dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqladı

Cəmiyyət

Azərbaycanda tanınmış vəkil vəfat etdi - FOTO

Keti Perri “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

Sabah 23 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Bakı Marafonu 2026” ilə əlaqədar 30 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - SİYAHI

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Diplomatik korpusun nümayəndələri Laçına yola düşüb

Culfada kanaldan cəsədi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Azərbaycanda tanınmış vəkil vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:10

Taleh Kazımov: Yelo Bank həm beynəlxalq standartlara, həm də ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərir

Bu gün, 12:55

Keti Perri “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisində səhnə alacaq

Bu gün, 12:35

Sabah 23 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

Bu gün, 12:22

İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:07

Çavuşoğlunun qardaşı güllələndi

Bu gün, 11:53

Expressbankın dəstəyilə VI Autizm Festivalı baş tutub - FOTO

Bu gün, 11:43

Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 87,9 milyard ABŞ dollarına çatıb

Bu gün, 11:35

AIREX 2026: Azərbaycan beynəlxalq daşınmaz əmlak sərgisinə ev sahibliyi edəcək

Bu gün, 11:31

Taleh Kazımov: Bu il CƏB profisiti 5,5 milyard dollar proqnozlaşdırılır

Bu gün, 11:25

Baş Prokurorluqdan Onkologiya Mərkəzindəki hadisə ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 11:14

İsraildən Livana yeni hücum hədəsi: “Təxliyə edin!”

Bu gün, 11:08

WUF13-ün əsas tədbirlərini əhatə edən proqram ictimaiyyətə təqdim olunub

Bu gün, 10:52

Şəkidə avtomobil aşdı - Ölən var

Bu gün, 10:46

Yanvar-aprel aylarında dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə 96,5 milyon manat geri qaytarılıb

Bu gün, 10:31

“Navai”nin “Ferrari” ilə düşdüyü qəzanın görüntüləri yayıldı - VİDEO

Bu gün, 10:28

“İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi” Zirvəsində beynəlxalq institutlara prinsipial mesaj verdi” - ŞƏRH

Bu gün, 10:28

Azərbaycan Mərkəzi Bankı illik inflyasiya proqnozlarını dəyişib

Bu gün, 10:24

Tehranda ticarət mərkəzində yanğın: Ölənlər var

Bu gün, 10:23

Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib

Bu gün, 10:16
Bütün xəbərlər