 Cənubi Koreyada üst keçid çökdü: Ölənlər var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Cənubi Koreyada üst keçid çökdü: Ölənlər var

14:49 - Bu gün
Cənubi Koreyada üst keçid çökdü: Ölənlər var

Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulda köhnə üst keçidin sökülməsi zamanı baş verən çökmə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər isə yaralanıb.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Yonhap agentliyinin məlumatına görə, hadisə söküntü işləri aparılan zaman qeydə alınıb. Dağıntılar altında qalan 3 nəfər hadisə yerində ölüb.

Üst keçidin bəzi hissələrinin yaxınlıqdakı dəmiryolu xəttinin üzərinə düşməsi səbəbindən şəhərdə bir sıra qatar reysləri müvəqqəti dayandırılıb.

Cənubi Koreya prezidenti Li Jaye Myunq qəzanın səbəblərinin araşdırılması üçün genişmiqyaslı istintaq başladılması barədə göstəriş verib.

Paylaş:
111

Aktual

Cəmiyyət

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Dünya

Cənubi Koreyada üst keçid çökdü: Ölənlər var

Belçikada qatar məktəb servisi ilə toqquşdu: Ölən və yaralananlar var

“Volkswagen” Özbəkistanda 7 modelin istehsalına başlayır

Çində sel fəlakəti: Ölənlərin sayı artır

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Türkiyə şou-biznesində narkotik qalmaqalı böyüyür - Mabel Matiz və daha 13 məşhur saxlanıldı

Mirziyoyev və Putin strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

Son xəbərlər

Donald Tramp İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 18:39

“PAŞA Holding” Qurban Bayramı münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır - FOTO

Bu gün, 18:25

İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 17:56

Xaricdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçiriləcək

Bu gün, 17:50

İyunda bəzi rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq - AYLIQ PROQNOZ

Bu gün, 17:41

Aprelin 26-da keçirilən buraxılış imtahanında dörd nəfər 300 bal toplayıb

Bu gün, 17:28

Məmmədli kəndində heyvan bazarı fəaliyyətə başlayıb

Bu gün, 17:27

Azərbaycanda adambaşına düşən sığorta haqqı 220 manata çatdırılacaq

Bu gün, 17:15

Prezident maliyyə inklüzivliyinin genişləndirilməsinə dair yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 17:12

Göyçayda 14 il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Bu gün, 17:09

SABAH proqramı çərçivəsində fəlsəfə doktoru hazırlığına start verilir

Bu gün, 17:02

Bakı metrosunda qatarların hərəkət intervalında gecikmələr yaranıb - SƏBƏB

Bu gün, 16:58

Prezident bir sıra məhkəmələrə sədr təyin edib

Bu gün, 16:52

ETX: "Azərpoçt" adından saxta SMS-lər göndərilir

Bu gün, 16:51

İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Bu gün, 16:50

FAKTİKİ HAVA: Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə dolu yağıb - VİDEO

Bu gün, 16:48

“AF Mall”ın üzlüyü qopub qadının üzərinə düşdü

Bu gün, 16:36

Bakıda güclü dolu və leysan həyatı iflic etdi - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:34

Prezidentin mesajları - kənd təsərrüfatında problemlər necə həll edilməli? - Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:32

İran ABŞ ilə 24 milyonluq razılaşma şərti irəli sürdü

Bu gün, 16:28
Bütün xəbərlər