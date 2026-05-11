 Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq

13:31 - Bu gün
Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri postuna namizədlər məlum olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sədr postuna iki namizəd var - Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova və rejissor Əli İsa Cabbarov.

Kinematoqrafçılar İttifaqından məsələ ilə bağlı bildirilib ki, sədrliyə namizədlər konfransa yaxın vaxtda mətbuata açıqlanacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının qurultayı mayın 26-da keçiriləcək.

Xatırladaq ki, Şəfiqə Məmmədova hazırda ittifaq sədrinin səlahiyyətlərini icra edir, Əli İsa Cabbarov isə qurumun katibidir.

Paylaş:
162

Aktual

Dünya

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Dünya

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Cəmiyyət

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

DİN: Son iki gündə 91 cinayətin üstü açılıb

Cəmiyyət

Sabah görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bakıda mağazadan seyf oğurlayan şəxs tutulub

Bakıda məktəbdə beşinci sinif şagirdi qızı bıçaqladı - FOTO

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu 9 medalla başa vurdu

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Qarabağ Dirçəliş Fondu III Beynəlxalq Xalça Festivalında rəsmi tərəfdaş qismində iştirak edib - FOTO - VİDEO

“Pet-friendly” Bakı: qonaqları ev heyvanları ilə qəbul edən məkanlar – SİYAHI

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Son xəbərlər

Sabah görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:53

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Bu gün, 17:26

Bakıda mağazadan seyf oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 17:09

Bakıda məktəbdə beşinci sinif şagirdi qızı bıçaqladı - FOTO

Bu gün, 16:52

“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

Bu gün, 16:24

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu 9 medalla başa vurdu

Bu gün, 16:02

Xırdalanda qapısı açıq maşından oğurluq olundu

Bu gün, 15:33

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 15:18

Külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:58

“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 14:55

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Bu gün, 14:36

İntensiv yağış, sel - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 13:59

Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq

Bu gün, 13:31

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:00

Uşaq inkişafında yeni mədəniyyət: Baku Speech Area-dan fərqli yanaşma - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 12:44

Pəncərə silən qadın yıxılıb ölüb

Bu gün, 12:38

Marketlərdən oğuluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:13

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Bu gün, 11:46

7000 manatlıq naqil oğurlayıb metal kimi satdılar

Bu gün, 11:18

Yüksək sürət gənc motosikletçinin həyatına son qoydu

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər