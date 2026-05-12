 Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır

13:24 - Bu gün
Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Bakı şəhərində yerləşən yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və bəzi liftlərin yenilənməsi istiqamətində hazırlıq işlərinə başlanılır.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mətbuat Xidməti məlumat verib.

Bildirilib ki, bu işlər çərçivəsində sakinlərdən daxil olan şikayətlər əsasında paytaxtın müxtəlif ərazilərində yerləşən 46 ünvandakı yerüstü və yeraltı keçiddə ümumilikdə 177 eskalatorun və 2 travelatorun (pilləsiz, gəzinti sürətini artırmaq üçün özü hərəkət edən şaquli yol) yenilənməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, yerüstü piyada keçidlərində quraşdırılmış bəzi liftlərin dəyişdirilməsi və əsaslı təmiri də həyata keçiriləcək.

Qeyd olunmalıdır ki, yenilənəcək eskalatorların bəziləri texniki uyğunsuzluğla quraşdırılmış, digərləri isə artıq istismar müddətini başa vurmuş qurğulardır. Vətəndaşların təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etmək məqsədilə həmin avadanlıqlar tamamilə yeniləri ilə əvəz olunacaq.

Yeni, müasir eskalatorlar bu sahədə dünyanın aparıcı istehsalçılarından biri hesab olunan Finlandiyanın məşhur “KONE” şirkətinin istehsalı olacaq.

Belə ki, hər bir keçid üçün nəzərdə tutulan mexanizmlər individual ölçü və texniki göstəricilərə uyğun olaraq zavod şəraitində xüsusi sifarişlə istehsal edilir. Buna görə də, avadanlıqların istehsalı və çatdırılması üçün bir neçə ay vaxt tələb olunacaq. Bu səbəbdən də, quraşdırma işlərinə bu ilin payızında mərhələli şəkildə başlanılması planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, hazırda Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) balansında olan sözügedən eskalator və mexanizmlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yenilənərək balansa qəbul ediləcək.

Paylaş:
121

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Dünya

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Cəmiyyət

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Cəmiyyət

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Cəmiyyət

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

ADY yeni qatarlar alacaq

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

AAYDA-nın sədri generalın oğlunu işdən çıxardı

Bərdədə ödəmə terminallarından 40 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Azərbaycanda zəlzələ olub

Son xəbərlər

Meyiti atasının evinin qarajında tapıldı

Bu gün, 16:09

Bakıda WUF13 çərçivəsində 121 pavilyon quraşdırılacaq

Bu gün, 15:58

Yusuf Güney ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 15:53

ADY yeni qatarlar alacaq

Bu gün, 15:34

ABŞ, Çin və süni intellekt: The Economist soyuq müharibə üslubunda dilemma haqqında

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Bakı Olimpiya Stadionunun ərazisində WUF13 ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub - FOTO

Bu gün, 15:29

WUF13 çərçivəsində "Memarlıq həftəsi"nə start verilib

Bu gün, 15:25

Hantavirus xəbərlərinə görə təşvişə düşməyin – Nazirlikdən çağırış

Bu gün, 15:23

Tayvan sahillərində 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 15:04

Deputat: Dövlət bu uşaqlara sahib çıxmalıdır

Bu gün, 14:44

Allahşükür Paşazadə Gürcüstanın yeni patriarxını Azərbaycana səfərə dəvət edib

Bu gün, 14:33

Azərbaycanda orta aylıq maaş 1100 manatı keçib

Bu gün, 14:23

ABŞ-də meşə yanğını: 7 min hektardan çox ərazi külə döndü

Bu gün, 14:09

Lökbatan qəsəbəsində yanan anbar “Kontakt Home” və “Birmarket”a məxsusdur - AÇIQLAMA

Bu gün, 13:53

Bakıda yerüstü və yeraltı piyada keçidlərində eskalator və liftlərin yenilənməsinə başlanılır

Bu gün, 13:24

Quba rayonunun 3 kəndinin adı dəyişdiriləcək

Bu gün, 13:20

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:10

Əli Əsədovdan qaz sərfiyyatı ilə bağlı YENİ QƏRAR

Bu gün, 12:58

Malayziya sahillərində miqrant qayığı batdı: 14 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 12:55

Fars körfəzi və yeni reallıq: İranda uzanan böhran region iqtisadiyyatına necə zərbə vurur

Bu gün, 12:40
Bütün xəbərlər