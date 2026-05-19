 Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

14:15 - Bu gün
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində keçirilən "Qlobal Koalisiyaların Mərkəzində Mənzil" adlı tədbirdə deyib.

Onun sözlərinə görə, münaqişə illərində, xüsusilə, 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycanın ərazilərini işğalı zamanı ölkə ciddi mənzil problemləri ilə üzləşmişdi:

"Həmin dövrdə Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün mümkün olan bütün dəstəyi göstərdi, onlara sığınacaq, əlçatan və münasib qiymətli ərzaq təminatı və digər sosial xidmətlər təqdim etdi. Bununla yanaşı, məcburi köçkünlərin rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə müəyyən dövlət güzəştləri də tətbiq olundu. Onların əsas tələbi isə öz doğma yurdlarına qayıtmaq və orada təhlükəsiz, layiqli şəraitdə yaşamaq idi".

H.Hacıyev bildirib ki, Azərbaycan dövləti həmin dövrün çətin şəraitini nəzərə alaraq, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atıb:

"Belə ki, təxminən 300 min ev və mənzil inşa edilərək onların istifadəsinə verilib, insanlar üçün daha münasib yaşayış şəraiti yaradılıb".

Paylaş:
111

Aktual

Siyasət

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Siyasət

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

Siyasət

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

Rəsmi

Sabir Rüstəmxanlı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Siyasət

Hikmət Hacıyevdən quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı AÇIQLAMA

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

“Bakı-Tbilisi xətti Avropa üçün strateji əhəmiyyət qazanır” - POLİTOLOQ

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Prezident: Trans-Xəzər Fiber-Optik Kabel xəttinin yaxın aylarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

Son xəbərlər

Bakıda keçirilən WUF13 rəngarəng görüntülərlə yadda qalır – FOTOREPORTAJ

Bu gün, 17:59

Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:49

Hikmət Hacıyevdən quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 17:44

WUF13-də adalarda və yüksək riskli ərazilərdə mənzil problemi müzakirə olunub

Bu gün, 17:31

AzTU-nun daha bir tələbəsi qəfil vəfat etdi

Bu gün, 17:26

Eldar Əzizov: Bakı müasir urbanizmin uğurlu nümunəsinə çevrilir

Bu gün, 17:16

“Bakıda genişmiqyaslı abadlıq işləri aparılır” - Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı

Bu gün, 17:02

Bu ilin ilk üç ayında 698 əkiz, 27 üçəm doğulub

Bu gün, 17:00

Bəzi ərazilərdə intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:46

“Bakı-Tbilisi xətti Avropa üçün strateji əhəmiyyət qazanır” - POLİTOLOQ

Bu gün, 16:35

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Bu gün, 16:29

Azərbaycanda daha bir aqropark yaradılıb

Bu gün, 16:23

Eldar Əzizov: Yağışlarla bağlı mübarizədə müəyyən islahatlar aparılmalıdır

Bu gün, 16:10

Sabir Rüstəmxanlı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:57

“Qadın dəstək xətti”nə daxil olan müraciətlərin statistikası açıqlanıb

Bu gün, 15:49

Rəşad Xanlarova vəzifə verildi

Bu gün, 15:44

Yango və JET birbaşa tətbiq daxilində elektrikli skuter icarəsini istifadəyə verib - Bakı sakinləri 2000 nəqliyyat vasitəsindən ibarət parka çıxış əldə edirlər

Bu gün, 15:24

“Uşaq qaynar xətti”nə hansı məsələlərlə bağlı müraciət edildiyi məlum olub

Bu gün, 15:17

İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavinini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:16

“WUF13 Azərbaycanın dünya arenasındakı yerinin göstəricisidir” - ŞƏRH

Bu gün, 14:58
Bütün xəbərlər