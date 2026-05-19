Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür
Gələn həftə Azərbaycanda 5 gün ardıcıl iş olmayacaq.
1news.az 2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən xəbər verir ki, növbəti həftə ölkədə 2 bayram qeyd ediləcək.
Belə ki, 27, 28 may tarixləri Qurban bayramı, 28 May Müstəqillik Günüdür.
Qurban bayramı və Müstəqillik günləri üst-üstə düşdüyündən, Əmək Məcəlləsinə əsasən, mayın 29-u da qeyri-iş günü olacaq. Bununla da, 27, 28, 29 may, həmçinin həftəsonu - 30, 31 may tarixləri qeyri-iş günüdür.
İyunun 1-i Azərbaycanda növbəti iş günü olacaq.
