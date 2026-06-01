 Tarixdə bu gün – 1 iyun nə günüdür? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Tarixdə bu gün – 1 iyun nə günüdür?

Oksana Orucova09:27 - Bu gün
Tarixdə bu gün – 1 iyun nə günüdür?

Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.


1news.az 1 iyun tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:


1792 - Kentukki ABŞ-nin 15-ci ştatı olub. 
1796 - Tennessi ABŞ-nin 16-cı ştatı olub. 
1831 - Ceyms Klark Ross Şimal maqnit qütbünə çatan ilk avropalı olub.
1980 - Atlanta şəhərində CNN televiziya kanalı təsis edilib.
1981 - Bakıda Respublika Gözdən Əlillər Kitabxanası təsis edilib. 
1911 - Türkiyə Hava Qüvvələri yaradıldı.
1945 - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası təsis edildi və ölkənin elmi inkişafında mühüm mərhələnin əsası qoyuldu.
1950-ci ildən etibarən - 1 iyun dünyada Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi qeyd olunur.
1952 - Berlin şəhərinin Şərqi və Qərbi Almaniya arasında bölünməsi rəsmiləşdirildi.
1974 - Həkim Henry Heimlich boğulma hallarına qarşı məşhur Heimlich manevrini təqdim etdi.
1979 - Zimbabve ərazisində ağdərili azlığın hakimiyyətinə son qoyan siyasi dəyişikliklər başladı.

1992 - Azərbaycan və Lüksemburq arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. 
1996 - Azərbaycan deputatı Əli Ansuxski Bakının 28 May küçəsində yaşadığı evin qarşısında odlu silahla qətlə yetirilib. 
2009 - Air France şirkətinə məxsus A-330 təyyarəsi Atlantik okean üzərində qəzaya uğramışdır.
2020 - Bakıda Dəniz Mall ticarət mərkəzinin açılışı olub. 

 
 
 

Paylaş:
131

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Siyasət

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Siyasət

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Rəsmi

BMT baş katibi İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

Cəmiyyət

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Qusarda polis silahlı şəxsi zərərsizləşdirib

Gələn ildən buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə mətn yazmaq tələb olunacaq

TƏBİB-in tabeli tibb müəssisələrinə yeni direktorlar təyin olunub

Ölkə üzrə 4-cü və 6-cı siniflərin monitorinqi bu tarixdə aparılacaq

Son xəbərlər

Alternativ avtomobil yolu ilə gediş üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Bu gün, 15:08

Qubanın 3 kəndinin adı dəyişdirilib

Bu gün, 15:03

Prezident Qurban Qurbanovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 15:00

Bayram günlərində sərnişin tələbatı tam qarşılanıb - AYNA rəqəmləri açıqladı

Bu gün, 14:51

Qəbul imtahanının 2-ci cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

Bu gün, 14:42

Türkiyədə Qurban bayramı tətilində avtoqəzalarda 70 nəfər ölüb

Bu gün, 14:29

İlham Əliyev Donald Trampa təşəkkür edib

Bu gün, 14:18

Azərbaycan və Gürcüstanın müdafiə nazirləri görüşüblər

Bu gün, 14:06

Litva Prezidentindən İlham Əliyevə TƏBRİK

Bu gün, 13:57

Bahar Muradova: 2025-ci ildə ölkədə 96 mindən çox doğum qeydə alınıb

Bu gün, 13:50

44 yaşlı həkim vəfat etdi - FOTO

Bu gün, 13:24

Bakıda məktəbəhazırlıq qruplarını başa vuran şagirdlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Monteneqroya getmək istəyənlərin nəzərinə - Vizada yenilik

Bu gün, 13:16

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi ötən il 5 milyon manata yaxın zərər edib

Bu gün, 13:09

DİM “Peşə seçimi” testlərinə qeydiyyat elan edib

Bu gün, 13:03

Azərbaycan və Qırğızıstan enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

Bu gün, 13:01

Sabah hava necə olacaq? - proqnoz

Bu gün, 12:45

Bakıda daha iki marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

Bu gün, 12:34

Masallıda 14 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:26

Sinqapur Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 12:16
Bütün xəbərlər