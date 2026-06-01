Tarixdə bu gün – 1 iyun nə günüdür?
Hər bir gün tarixdə müxtəlif hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 1 iyun tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:
1792 - Kentukki ABŞ-nin 15-ci ştatı olub.
1796 - Tennessi ABŞ-nin 16-cı ştatı olub.
1831 - Ceyms Klark Ross Şimal maqnit qütbünə çatan ilk avropalı olub.
1980 - Atlanta şəhərində CNN televiziya kanalı təsis edilib.
1981 - Bakıda Respublika Gözdən Əlillər Kitabxanası təsis edilib.
1911 - Türkiyə Hava Qüvvələri yaradıldı.
1945 - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası təsis edildi və ölkənin elmi inkişafında mühüm mərhələnin əsası qoyuldu.
1950-ci ildən etibarən - 1 iyun dünyada Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü kimi qeyd olunur.
1952 - Berlin şəhərinin Şərqi və Qərbi Almaniya arasında bölünməsi rəsmiləşdirildi.
1974 - Həkim Henry Heimlich boğulma hallarına qarşı məşhur Heimlich manevrini təqdim etdi.
1979 - Zimbabve ərazisində ağdərili azlığın hakimiyyətinə son qoyan siyasi dəyişikliklər başladı.
1992 - Azərbaycan və Lüksemburq arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
1996 - Azərbaycan deputatı Əli Ansuxski Bakının 28 May küçəsində yaşadığı evin qarşısında odlu silahla qətlə yetirilib.
2009 - Air France şirkətinə məxsus A-330 təyyarəsi Atlantik okean üzərində qəzaya uğramışdır.
2020 - Bakıda Dəniz Mall ticarət mərkəzinin açılışı olub.