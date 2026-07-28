“İdrak” liseyində müəllimini güllələməkdə ittiham olunan yeniyetmənin atası barədə qərar verildi
"İdrak" liseyində müəllimin güllələnməsində ittiham olunaraq həbs edilən yeniyetmənin atası barədə qərar verilib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Binəqəsi rayon Məhkəməsində qərar qəbul olunub.
Qərara əsasən, təqsirləndirilən Samir Şiriniov Cinayət Məcəlləsinin 230-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinsin və ona aylıq
qazancından dövlət nəfinə 20% (iyirmi faiz) məbləğində pul tutulmaqla 2 (iki) il müddətə islah işləri cəzası təyin edilib.
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