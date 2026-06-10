 Birillik əkin aparan fermerlərin kredit faizlərini dövlət ödəyəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Birillik əkin aparan fermerlərin kredit faizlərini dövlət ödəyəcək

Qafar Ağayev13:20 - Bu gün
Birillik əkin aparan fermerlərin kredit faizlərini dövlət ödəyəcək

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi birillik əkin aparan fermerlərə yeni dəstək mexanizminin tətbiqinə başlayır.

Nazirlikdən 1news.az-a verilən məlumata görə, yeni dəstək aləti aqrar sahəyə özəl sektor vəsaitlərinin yönəldilməsini təşviq edəcək.

Əsas məqsəd kredit faizlərinin dövlət tərəfindən qarşılanması yolu ilə aqrotexniki xidmətlər üçün maliyyə əlçatanlığını yaxşılaşdırmaq və aqrar sahənin inkişafına töhfə verməkdir.

Aqrar Subsidiya Şurasının qərarı ilə banklar tərəfindən fermerlərə ayrılacaq əkin məqsədli kreditlərin illik faiz dərəcəsinin dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilən hissəsi 19 faizədək müəyyən edilib.

Bu kreditlər çəltik, qarğıdalı, darı, sorqo, digər dənli və dənli-paxlalı bitkilər (buğda, arpa, çovdar, vələmir, qarabaşaq, noxud, lobya, mərci və s.), həmçinin günəbaxan, kartof, tərəvəz və bostan bitkiləri, eləcə də texniki bitkilər – pambıq, şəkər çuğunduru, tütün və soya əkən fermerlərə veriləcək.

Yeni mexanizmin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin, o cümlədən mineral gübrələrin, biohumusun, sertifikatlı toxumların və pestisidlərin alınması, həmçinin aqrotexniki xidmətlərdən istifadə məqsədi ilə götürülən və müddəti 1 ili keçməyən kreditlər üzrə hesablanan faizlər Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) tərəfindən qarşılanacaq. Fermerlər müddətin sonunda kreditin yalnız əsas məbləğini banka geri ödəyəcəklər.

Subsidiya vəsaitlərinə ən çox əkin mövsümünün əvvəlində ehtiyac yaranır. Subsidiya ödənişləri isə Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində (EKTİS) bəyan dövrü bitdikdən və yoxlama prosesi başa çatdıqdan sonra həyata keçirilir. Məhz bu məqam nəzərə alınaraq, fermerlərə əkin mövsümündə ehtiyacları olan vəsaiti daha tez əldə etmələri üçün faizləri dövlət tərəfindən ödənilən kreditlərdən faydalanma imkanı yaradılıb. Bunun üçün onlar banklara və bank olmayan kredit təşkilatlarına müraciət edə bilərlər.

Qeyd edək ki, fermerlər tərəfindən götürülən kreditlərin faizləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 mart 2026-cı il tarixli “Kənd təsərrüfatında güzəştli maliyyələşdirmə barədə bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi və bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında” Fərmanına əsasən, dövlət büdcəsi hesabına AKİA tərəfindən maliyyələşdiriləcək.

Paylaş:
109

Aktual

1news TV

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Cəmiyyət

Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması necə həyata keçiriləcək? - Sektor müdirindən İZAH

Cəmiyyət

RİNN rəsmisi: Ölkədə 43 % valideyn uşağının sosial şəbəkədə istifadəsinə nəzarət edə bilmir

Cəmiyyət

Əhməd İsmayılov: Erkən yaşlarda tənzimlənməyən sosial şəbəkə istifadəsi problemlərə səbəb ola bilər

İqtisadiyyat

Azərbaycanın xarici dövlət borcu azalıb

Birillik əkin aparan fermerlərin kredit faizlərini dövlət ödəyəcək

Azərbaycanda 10 xarici rəqəmsal xidmət təchizatçısı vergi uçotuna alınıb

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 200 dollara düşüb

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti qiyməti ucuzlaşdı

AMB ödəniş kartlarının təhlükəsizliyinə dair məcburi standartlar tətbiq edəcək

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına nə mane olur? – Ekspertdən ŞƏRH

Qızıl kreditini bu banka gətirənlərə endirim var

Son xəbərlər

Milli Məclisdə kitabxana sisteminin aktual məsələlərinə həsr olunmuş ictimai müzakirə keçirilib

Bu gün, 17:10

Ötən il Azərbaycanda 18 yaşına çatmış 478 yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

Bu gün, 16:57

Nəsimi rayonunda bəzi küçələrin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Bu gün, 16:55

Sabunçuda 46 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 16:52

Masallıda “Qızılağac” şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Bu gün, 16:50

Azərbaycan Yaponiya vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edə bilər

Bu gün, 16:31

Salyanda çörək istehsalı müəssisəsində nöqsanlar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:01

Sosial şəbəkələrdə yaşın yoxlanılması necə həyata keçiriləcək? - Sektor müdirindən İZAH

Bu gün, 15:56

RİNN rəsmisi: Ölkədə 43 % valideyn uşağının sosial şəbəkədə istifadəsinə nəzarət edə bilmir

Bu gün, 15:53

Elmir Vəlizadə: Asas mahiyyət uşaqların sosial şəbəkələrdə zərərli təsirlərdən qorunmasından ibarətdir

Bu gün, 15:47

Əhməd İsmayılov: Erkən yaşlarda tənzimlənməyən sosial şəbəkə istifadəsi problemlərə səbəb ola bilər

Bu gün, 15:31

Ceyhun Bayramov yaponiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Bu gün, 15:14

Hərbi Dəniz Qüvvələrində döyüş atışlı taktiki təlim keçirilir

Bu gün, 15:12

Instagramda yenilik - profil dizaynını dəyişə biləcəksiniz

Bu gün, 15:04

McDonald’s-da FIFA World Cup 2026™-ya həsr olunmuş qlobal kampaniyaya start verilib - FOTO

Bu gün, 15:01

Bakıda avtomobil yanıb - VİDEO

Bu gün, 14:40

Yevlaxda qadın ölü döl doğub

Bu gün, 14:24

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Bu gün, 14:09

Azərbaycanın xarici dövlət borcu azalıb

Bu gün, 13:46

Sumqayıtda cüdo üzrə region birincilikləri keçiriləcək

Bu gün, 13:32
Bütün xəbərlər