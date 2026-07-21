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İqtisadiyyat

Dünya bazarında neft yenidən ucuzlaşdı

First News Media08:53 - Bu gün
Dünya bazarında neft yenidən ucuzlaşdı

Dünya əmtəə bazarlarında neft yenidən ucuzlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun “NYMEX” əmtəə birjasında “WTI” markalı neftin avqust fyuçersləri 0,41 ABŞ dolları və ya 0,49% ucuzlaşaraq bir barel üçün 82,82 ABŞ dolları olub.

Londonun “ICE” birjasında isə Brent markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,74 ABŞ dolları və ya 0,83% azalaraq 88,48 ABŞ dollarına enib.

Analitiklərə görə, enişə əsas səbəb bazar iştirakçılarının ABŞ-İran gərginliyi fonunda təkliflə bağlı ən pis ssenarilərin reallaşmayacağına dair gözləntilərinin güclənməsi, eləcə də əvvəlki günlərdə qeydə alınan kəskin bahalaşmadan sonra investorların mənfəət realizəsinə üstünlük verməsi olub.

Bununla yanaşı, Yaxın Şərqdə neft tədarükünə dair risklərin hələlik artmaması bazarda satışları dəstəkləyib.

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