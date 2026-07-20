 Mərkəzi Bank bu günün rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Mərkəzi Bank bu günün rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:12 - Bu gün
Mərkəzi Bank bu günün rəsmi valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,07 % artaraq 1,9456 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,1745 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9456

100 Rusiya rublu

2,1745

1 Avstraliya dolları

1,1895

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1149

1 Çexiya kronu

0,0804

1 Çin yuanı

0,2510

1 Danimarka kronu

0,2603

1 Gürcü larisi

0,6474

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0176

1 İngilis funt sterlinqi

2,2893

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1763

1 İsveçrə frankı

2,1066

1 İsrail şekeli

0,5596

1 Kanada dolları

1,2138

1 Küveyt dinarı

5,5025

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3609

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,5376

1 Moldova leyi

0,0968

1 Norveç kronu

0,1766

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6113

1 Polşa zlotası

0,4486

1 Rumıniya leyi

0,3714

1 Serbiya dinarı

0,0166

1 Sinqapur dolları

1,3173

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3101

Türk lirəsi

0,0360

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0472

Yeni Zelandiya dolları

0,9959

Qızıl

6834,8925

Gümüş

96,7785

Platin

2715,5205

Palladium

2131,7490

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