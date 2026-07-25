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Dünya

"Real Madrid"in əsas transfer hədəfi bəlli oldu

First News Media17:35 - Bu gün
"Real Madrid"in əsas transfer hədəfi bəlli oldu

Madridin "Real" klubunun baş məşqçisi Joze Mourinyo "Leypsiq"in cinah hücumçusu Yan Diomandın komandanın əsas transfer hədəfi olduğunu təsdiqləyib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

Məlumata görə, portuqaliyalı mütəxəssis "Real" rəhbərliyinə hücum xəttində daha çox sürətə və yeni gücə ehtiyacı olduğunu bildirib. Bundan əvvəl "Bild" nəşri İspaniya nəhənginin 19 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avro ödəməyə hazır olduğunu yazıb. Ötən mövsüm ərzində Diomand bütün turnirlərdə 36 oyunda iştirak edərək, 13 qol və 10 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Oyunçunun klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

"Transfermarkt" portalında yer alan məlumata əsasən, futbolçunun bazar dəyəri 90 milyon avro təşkil edir.

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