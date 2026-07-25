 Ləğv prosesində olan bankların əmanətçilərinə ödənilən kompensasiya məbləği açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Ləğv prosesində olan bankların əmanətçilərinə ödənilən kompensasiya məbləği açıqlanıb

Qafar Ağayev15:57 - Bu gün
Ləğv prosesində olan bankların əmanətçilərinə ödənilən kompensasiya məbləği açıqlanıb

“2026-cı ilin ilk 6 ayı ərzində ləğv prosesində olan banklar üzrə kompensasiya ödənişləri davam etdirilib”.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun . İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin əməkdaşı Sevinc Səlimova deyib.

O, bildirib ki, hazırda ləğv prosesində olan bankların sayı 19-dur.

“2026-cı ilin 6 ayının yekunlarına əsasən, ləğv prosesində olan bankların əmanətçilərinə ümumilikdə 1 729 887 654,29 manat məbləğində kompensasiya ödənilib. Kompensasiya ödənilən əmanətçilərin sayı isə 63 888 nəfər təşkil edib”.

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