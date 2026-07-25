Ermənistan və İran enerji məsələləri üzrə işçi qrupu yaradacaq
İran və Ermənistan energetika sahəsində ixtisaslaşmış işçi qrupu yaratmağı planlaşdırır.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu işçi qrupunun fəaliyyət istiqamətlərindən biri qaz ticarəti məsələsinin həlli olacaq.
Bu razılaşma İranın neft naziri Möhsün Paknejad və Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastrukturlar naziri David Xudatyanın Tehranda keçirilən görüşünün yekunları üzrə əldə olunub.
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