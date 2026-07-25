Azərbaycanın boks milliləri Türkiyəyə yollanıblar
Qız boksçulardan ibarət Azərbaycan milli komandaları Türkiyəyə yollanıblar.
Azərbaycan Boks Federasiyasından 1news.az-a verilən məlumata görə, yığmalarımız iyulun 25-dən avqustun 4-dək Kastamonuda təlim-məşq toplanışında olacaqlar.
Məşqçilər korpusu hazırlığa 2 yaş kateqoriyası üzrə 10 boksçunu cəlb ediblər.
Türkiyə millisi ilə birgə təşkil olunacaq toplanış U-17 və U-19 üzrə Avropa çempionatlarına hazırlıq xarakteri daşıyır.
Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək.
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